Hiába négyszeres Forma–1-es világbajnok, még Max Verstappennek is meg kellett felelnie azoknak a specifikus követelményeknek, amik elengedhetetlenek ahhoz, hogy GT3-as autóval versenyezhessen a világ legveszélyesebb pályai között jegyzett Nordschleifén – más néven a Zöld Pokolban.

Mint arról korábban a Vezess beszámolt, a Red Bull versenyzője ezen a hétvégén teljesítette a versenyengedélyhez szükséges feltételeket. Verstappen egy szándékosan alacsonyabb teljesítményű Porsche 718 Cayman GT4 CS-vel állt rajthoz a helyi endurance-sorozat, az NLS aktuális négyórás futamán, ám nem minden alakult a tervek szerint.

Ahhoz, hogy megkaphassa az A-licenszet, a 27 éves versenyzőnek legalább 14 versenykör teljesítése mellett két futamon kellett volna eredményt elérnie büntetés nélkül – az utóbbi feltételt úgy is ki lehetett váltani, ha egy futamon két egységgel is indul. Műszaki hiba miatt azonban csak a 980-as számú Porschét tudta vezetni, a 89-est nem. Az előbbi egység nem is szerepelt rosszul: Verstappennel és Chris Lulhammel a CUP3-as mezőnyben hatodik, a vendégegységek között pedig az első lett, ami 27. helyet jelentett az összesítésben.

Benne volt a pakliban, hogy Verstappennek emiatt még várnia kell arra, hogy GT3-as autóval is visszatérhessen a több mint 24 kilométeres aszfaltcsíkra, viszont a bizottság elnéző volt az ő esetében: a máshol elért eredményeitől függetlenül, de a teljesített körszám és a teljesítmény figyelembevételével megadták neki az A-licenszet – írja a RacingNews365.com.

A döntés értelmében Verstappen már az Azerbajdzsáni Nagydíjat követő héten, szeptember 27-én visszatérhet a Nordschleifére, ahol ezúttal már saját csapata, a Verstappen.com Racing színeiben és egy Ferrari 296 GT3 volánja mögött állhat fel a rajtrácsra. Igen, ez az az autó, amit először néhány hónappal ezelőtt, Franz Hermann álnéven tesztelt.