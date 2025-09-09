Régen megszokott volt, hogy egy autóversenyző ott indul el, ahol kedve tartja, és ahol versenyt rendeznek. Így volt ez a Forma-1-esek esetében is, ahol megszokott volt az átjárás a nagydíjhétvégén részt vevő, valamint a sportautófutamokon rajtoló mezőny között. A közelmúltban kevesen vittek véghez hasonlót, de Fernando Alonso indianapolisi kiruccanása vagy Nico Hülkenberg Le Mans-i győzelme azonban belénk éghetett.

Hozzájuk csatlakozhat most Max Verstappen. A holland azok után, hogy megnyerte az F1-es Olasz Nagydíjat és elvégezte az extra munkát a Pirellinek, végre részt vehet egy sokak által várt, általa pedig talán vágyott nürburgringi GT-versenyen. A Red Bull versenyzőjét az istállója is elengedte, Helmut Marko pedig lényegében megerősítette a Motorsport.com-nak, hogy pilótájuk ezen a hétvégén sem pihen.

Verstappennek a hétvége pénteken kezdődhet, de nem egy edzéssel, hanem egy tantermi oktatással, mely elengedhetetlen, hogy valaki versenyengedélyt szerezzen a Zöld Pokolba, a Nordschleifére. A DPN nevű dokumentum birtokában Verstappen már indulhat a hétvégi futamokon, de nem a csúcsnak mondható GT3-as autókkal, hanem „csak” GT4-esekkel. Versenygépe egy Porsche Cayman GT4 CS lehet, melyet a Lionspeed nevű istálló versenyeztet. Ez az út már bejáratott, hiszen a Verstappenhez köthető Chris Lulham (Verstappen versenycsapatának pilótája), valamint Thierry Vermeulen (Verstappen menedzserének fia) pontosan így szerezte meg az erősebb versenygépekhez szükséges engedélyt.

Ahhoz persze eredmény is kell, hogy Verstappen megkapja ezt a jogsit. Az elvárások szerint összesen legalább 14 befejezett versenykört várnak el tőle, valamint két célba érést. Erre tökéletesen alkalmas lehet a menetrend, melyben egy szombati és egy vasárnapi futam is szerepel.

Verstappen múltjára, valamint nemzetközi versenyengedélyére tekintettel azonban lehet, hogy különleges bánásmódban részesítik a hollandot. Ez azt jelenti, hogy lehet, hogy csak egyetlen szombati GT4-es jó eredmény után megkaphatja a GT3-as kocsikra alkalmas jogsit – ha ez megtörténik, vasárnap már a főmezőnyben viaskodhat, jó eséllyel az Emil Frey Racing által üzemeltetett Ferrari 296 GT3-ban.

Ez egyébként az az autó, melyben Verstappen – Franz Hermann álnéven – már megmutatta, hogy gyorsan tud menni a Nordschleifén.