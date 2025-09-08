Max Verstappen a vasárnapi Olasz Nagydíjon hosszú hónapok után újra futamot tudott nyerni a Red Bull-lal, de a holland nem az ünneplés kedvéért marad az olasz pályán holnapig.

A négyszeres világbajnok csapattársával, Cunoda Jukival és a Racing Bulls-os párossal, Liam Lawsnonnal és Isack Hadjarral együtt a Pirelli tesztjén vesz majd részt kedden.

A Red Bull négyese a 2026-os abroncsok prototípusait teszteli majd Monzában a Pirelli fejlesztési programjának keretében. (Legutóbb a Magyar Nagydíj után, a Hungaroringen folyt hasonló munka augusztus 5-én.)

A Red Bull Racing és a Racing Bulls is egy-egy autóval lesz jelen, a versenyzők fél-fél napot vezetnek – a kisebbik csapatnál Lawson kapja a nap első, Hadjar a második felét, a nagycsapat beosztása egyelőre nem ismert.

A Pirelli F1-es tevékenységéről, a 2026-os kihívásokról a Vezess a Magyar Nagydíj hétvégéjén beszélgetett az olasz gyártó motorsportfőnökével, Mario Isolával, az interjú itt olvasható.