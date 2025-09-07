Az egész hétvégére jellemző derült, napos időben – 26 Celsius-fokos levegő-, 45 fokos aszfalthőmérséklet – várta a mezőny a 2025-ös Forma-1-es világbajnokság 16., egyben utolsó európai fordulója, az Olasz Nagydíj rajtját Monzában.

A szombati időmérőn meglepetésre a Red Bull-os Max Verstappen szerezte meg a pole-t, mögötte sorakozott a McLaren párosa, Lando Norris és Oscar Piastri sorrendben, a 4. rajtkockába a ferraris Charles Leclerc állhatott. Csapattársa, Lewis Hamilton ugyan a kvalifikáción az 5. időt autózta, Zandvoortból hozott öthelyes büntetése miatt csak a 10. rajkockába állhatott, így a harmadik sorba a mercedeses George Russell és Kimi Antonelli, a negyedikbe a sauberes Gabriel Bortoleto és az Aston Martin-os Fernando Alonso, a 9. helyre Cunoda Juki került.

Hátulról erőforráscsere miatt a Racing Bulls-os Isack Hadjar (16.) és az alpine-os Pierre Gasly (19.) lekerült a rajtrácsról, a bokszutcából kezdhették a versenyt.

A Pirelli a futamra egyértelműen egykiállásos stratégiákat jósolt az alábbi lehetséges leosztások szerint:

A starthoz az első 13 egységesen a sárga jelölésű, közepes keverékű Pirelliket választotta, Alex Albon, Esteban Ocon és Lance Stroll a keményeken indult, Franco Colapinto a közepeseken, Liam Lawson a lágyakon, a két bokszutcás ugyancsak keményeken kezdte a versenyt.

A formációs körön a sauberes Nico Hülkenberget (12.) a bokszutcába hívták, hidraulikai hiba miatt búcsúzott még a start előtt.

Rajt/1. kör: Norris jobban kapta el a lámpák kialvását, Verstappen hiába szorította a fűre, a mclarenes nem hagyta magát, a holland az első sikánt levágva tudta csak bevenni a kanyart. Verstappen a Lesmóban visszaelőzte, de a kör végén a csapat az első hely átadására szólította, el is engedte Norrist. Hátrébb Leclerc előzte meg Piastrit, de az ausztrál is visszavette a 3. helyet.

2. kör: Leclerc újra megelőzte Piastrit.

3. kör: A startnál Antonelli visszaesett, Bortoleto Russellt mögé került, támadta az angolt, de sikertelenül.

4. kör: Verstappen újra elvette a vezetést Norristól.

5. kör: Hamilton megelőzte Alonsót, az angol a 7. helyre kapaszkodott.

6. kör: Piastri az első kanyarban átfűzte magát Leclerc-en, Hamilton Bortoletót utasította maga mögé.

8. kör: A top 10 sorrendje: Verstappen, Norris, Piastri, Leclerc, Russell, Hamilton, Bortoleto, Alonso, Cunoda és Antonelli.

9. kör: Russell nyomás alá helyezte Leclerc-t, DRS-távolságba ért.

LAP 11/53 Verstappen has built a three-second lead up front as Leclerc and Russell battle for P4 behind ⚔️#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/wf0oEtqoJm — Formula 1 (@F1) September 7, 2025

Russell hajtott, de nem körökig bírt Leclerc-rel, sőt, a mezőny általában „beállt”, az első kerékcserékig igyekeztek elautózni

18. kör: Antonelli elvette a 9. helyet Cunodától.

19-20. kör: Előbb a haasos Bearman, majd Cunoda is kereket cserélt, a pályára visszatérő japánt megelőzte a már melegebb gumikon haladó angol.

21. kör: Bortoleto és Alonso egyszerre ment ki a bokszba, de csere után a spanyol jött ki előbb a pályára, az újonc dolgát tovább nehezítette, hogy első kanyarban befűzte magát közéjül Lawson. Bortoleto aztán viszonylag hamar megelőzte a Racing Bulls-os új-zélandit, Alonso nyomába eredt.

25. kör: Alonso törött első felfüggesztéssel kullogott vissza a garázsba, kiesett.

28. kör: Russell kereket cserélt, kemény keverékre váltott, 12. helyre tért vissza. Utána csapattársa, Antonelli is megjárta a bokszutcát, szintén keményeket kapott.

33. kör: A keményeken rajtoló Hadjar a közepesekre váltott, a hosszabb első etapos előrekapaszkodás füstbe ment.

34. kör: Leclerc is megejtette a cseréjét, felvette a fehér Pirelliket. A monacói a rádión jelezte, hogy nem érti, miért hozták ki ilyen hamar.

38. kör: A vezető Verstappen is kereket cserélt, a holland lágyakat vette fel a hajrára. Norris állt az élre, a holland a 3. helyre, Piastri mögé tért vissza.

LAP 38/53 Our race leader pits for fresh rubber Verstappen comes back out behind Hamilton who has yet to make a stop#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/YMfpHsaLII — Formula 1 (@F1) September 7, 2025

39. kör: Hamilton az 5. helyről ment ki friss gumikért, ő is keményeket kapott. A 9. ért vissza. Antonelli Gasly megelőzésével felért az utolsó pontszerző pozícióba.

41. kör: Sainz támadta Bearment, a második sikánban összeértek, mindketten megpördültek, de folytatni tudták. A pontszerzési remények elszálltak.

LAP 40/53 Contact between Sainz and Bearman and they both go spinning round at the Roggia Chicane 💥#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/XFvINKaiW8 — Formula 1 (@F1) September 7, 2025

44. kör: A mclarenesek kivártak a kerékcseréikkel, miközben Verstappen leggyorsabb köröket futva zárkózott fel rájuk, úgy tűnt, a holland győzelme nem lehet kérdés.

46. kör: Piastrit kihívták a bokszba, az ausztrál lágyakat kapott. Norrist biztosították, hogy a boksztaktikával nem vágnak elé.

47. kör: Beütött a krach: Norris kerékcseréje 5,9 másodpercesre sikerült, a bal elsőt nem sikerült jól felrakni, az angol így csak Piastri mögé ért vissza a pályára. Bearmannek 10 másodperces büntetést osztottak ki a sainzos incidensért.

LAP 47 & 48/53 Drama at McLaren 🤯 Piastri pits first followed by Norris the next lap but it's a slow stop for the Briton and he loses track position to his title rival! #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/yVcdgUdCif — Formula 1 (@F1) September 7, 2025

49. kör: Kárpótlás: a bokszutcából megkérték Piastrit, hogy engedje maga elé Norrist. Az ausztrál nem szívesen, de megtette. Hangsúlyozták, hogy ezt követően szabad a verseny kettejük között.

51. kör: A top 10 sorrendje: Verstappen, Norris, Piastri, Leclerc, Russell, Hamilton, Ocon, Albon, Antonelli és Bortoleto – Ocon még nem cserélt kereket, az utolsó pillanatig húzta.

53. kör/befutó: Verstappen senkitől sem zavartatva ért be az első helyen, a McLarenek között sem történt pozíciócsere. A dobogósok mögött Leclerc, Russell, Hamilton, Albon, Bortoleto, Antonelli és Hadjar ért be pontszerző helyen. A Mercedes ifjonca az utolsó előtti körben kapott 5 másodperces büntetést pályaelhagyások miatt.

Verstappen idei harmadik, pályafutása 66. győzelmét aratta, pontjai számát 230-ra növelte. A világbajnokságban továbbra is Piastri vezet, de 34 pontos előnye 31-re olvadt Norrisszal szemben (324, illetve 293 p.). Az 1:13:24,325-ös idő és a 250,706 km/órás átlagsebesség alapján a 2025-ös Olasz Nagydíj lett minden idők leggyorsabb teljes távos Forma-1-es versenye.

A világbajnokság az Azerbajdzsáni Nagydíjjal folytatódik a szeptember 19-21-i hétvégén.