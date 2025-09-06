A szabadedzéseken tapasztaltakhoz hasonlóan napos, de egy hajszálnyival melegebb – 27 Celsius-fokos levegő-, 45 fokos aszfalthőmérséklet –, szombaton 16 órakor megkezdődött a 2025-ös Forma-1-es Olasz Nagydíj időmérő edzése Monzában.

Míg a pénteki első gyakorláson Lewis Hamilton és Charles Leclerc zárt az élen, a második és harmadik szabadedzésen a mclarenes Lando Norris volt a leggyorsabb, de szombat kora délután Leclerc komoly reményt nyújtott a tifosóknak azzal, hogy mindössze 21 ezreddel volt lassabb a McLaren angoljánál – a Ferrari esélyesként futhatott neki a hazai kvalifikációnak.

A 18 perces Q1-ben elsőként a hazai ifjonc, a mercedeses Kimi Antonelli gurult a pályára, mögötte a két Haas következett, majd jöttek a többiek is. A Mercedes pilótáin kívül, akik a közepes keverékkel kezdtek, mindenki a lágyakat választották.

🟢 Q1 GREEN LIGHT 🟢 Here we go… qualifying is GO at Monza 💪#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/hSwyKWjCBy — Formula 1 (@F1) September 6, 2025

Az első nekifutások után Leclerc állt az élre, mögé érkezett Hamilton, utánuk Nico Hülkenberg és Gabriel Bortoleto fogta Sauber-szendvicsbe George Russellt.

A mclarenesek és a Red Bull-os Max Verstappen csak később vágott neki, a holland a két Ferrari közé lépett fel, Norris 1:19,611-gyel vette át a vezetést, Piastri pontosan egytizeddel volt lassabb nála.

A szakasz felénél Leclerc és az astonos Fernando Alonso is besorolt Norris mögé a második szett gumikon, míg Russell az élre állt, méghozzá a közepes keveréken. Bortoleto egy remek 5. időt villantott.

Az utolsó percekben az Alpine-nal frissen szerződést hosszabbított Pierre Gaslynak, az addig csak közepes Pirellin kört futó Antonellinek, Franco Colapintónak, Eseteban oconnak és a Racing Bulls-os Liam Lawsonnak kellett javítania, hogy elkerüljék a kiesést.

Cunoda Juki, Carlos Sainz is erős köröket futott a hajrában, míg Antonelli csak a 11. helyre lépett előre, míg a Sauberek magabiztosan, Alex Albon viszont épp csak továbbjutott.

Búcsúzott Isack Adjar, Lance Stroll, Colapinto, Gasly és Lawson, akinek pályaelhagyás miatt törölték a mért körét.

A Q2 15 perce kis csúszással kezdődött, a marshaloknak el kellett takarítania a pályára felvitt kavicsokat. A bokszutca nyitása után a körözést a Williams párosa indította, a további 13 autó hosszú percekig a garázsban maradt.

Sainz állt az élre, de miután mások is kimentek, Verstappen lépett az 1. helyre 1:19,140-nel, Russell, Piastri, Bortoleto és Leclerc is mögé sorolt be, Norris hibázott az első sikánban, a csapat a garázsba hívta, hogy megvizsgálják az autót és más programra állítsák.

Norris hasn't set a Q2 time yet because of this 👀#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/sZ7K6T5BMm — Formula 1 (@F1) September 6, 2025

A mclarenes angolnak két gyors körös etapot adtak feladatként, az első rendes nekifutást tiszta, üres pályán teljesíthette. Csak a 7. időt hozta, így mindenképp szükség volt a második próbálkozásra is.

Hamiltonnak is hajtania kellett, csak a 9. helyen állt az utolsó percekben. A hétszeres bajnok, de a haasos Oliver Bearman, Bortoleto és Cunoda is javított, Norrist a kiesőzónába tolták, a mclarenes azonban még a piros lámpa előtt el tudott kezdeni egy újabb gyors kört. Az utolsó utáni pillanatban, de sikerült a javítás, az 5. időt autózta.

Kiesett Bearman, Hülkenberg, a két Williams-pilóta és Esteban Ocon.

Az előzmények alapján a Q3 teljesen nyíltnak tűnt, 12 perc maradt arra, hogy kiderüljön, milyen sorrendben állnak majd fel az autók a rajtrács első felére vasárnap. Ezúttal senki sem várt ki, igyekezni kellett, hogy beleférjen két etap.

Az első gyors körök után Verstappen állt az élen 1:18,923-mal, mögötte Leclerc, Piastri, Hamilton, Russell, Bortoleto, Norris, Antonelli, Cunoda és Alonso sorakozott. Az első ötöt bő kéttized fogta össze.

Bár Hamilton öthelyes rajtbüntetéssel vágott neki, a Ferrarinál nem döntöttek úgy, hogy az angol a fináléban szélárnyékkal húzza meg Leclerc-t, a monacói ment elöl, ő is kezdte az utolsó mért köröket, de már féltávnál úgy tűnt, hogy nem fog javítani.

Hamilton sem gyorsult, Piastri javított, de nem bírt Verstappennel, Norris viszont ugyan a holland elé ugrott, de a Red Bull pilótája pillanatokkal később visszavette az első helyet, megszerezte a pole-t vasárnapra. Verstappen 1:18,792-vel, 264,681 km/órás átlagsebességgel minden idők leggyorsabb F1-es kvalifikációs körét teljesítette – Hamilton 2020-as rekordját döntötte meg.

A top 10 sorrendje: Verstappen, Norris, Piastri, Lecelrc, Hamilton, Russell, Antonelli, Bortoleto, Alonso és Cunoda.

A 2025-ös idény utolsó európai fordulója, az Olasz Nagydíj vasárnap 15 órakor kezdődik.