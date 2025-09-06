Derült, napsütéses időben – 24 Celsius-fokos levegő-, 40 fokos aszfalthőmérséklet –, 12.30-kor kezdődött a 2025-ös Forma-1-es Olasz Nagydíj harmadik, utolsó szabadedzése az 5,7 km-es monzai pályán.

A pénteki első edzés a Ferrari elsőségét hozta, míg a második gyakorláson a mclarenes Lando Norris, a ferraris Charles Leclerc és a williamses Carlos Sainz egytizeden belül zárt az első három pozícióban – a fő kérdés az volt, ki mivel készült szombatra, az esetleges módosítások előrelépést vagy visszaesést hoznak az időmérő előtti utolsó edzésen.

A bokszutcai lámpák zöldre váltásakor a pályára elsőként a Sauber veterán versenyzője, Nico Hülkenberg futott ki a közepes keverékű Pirelliken, mindenki más kivárt, nem kapkodtak a csapatok-pilóták. Pár perc után az Aston Martin pilótái csatlakoztak a némethez, majd lassan mások is követték őket egy-egy installációs körrel.

🟢 FP3 GREEN LIGHT 🟢 Nico Hulkenberg is our first driver out on track #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/cdypf3bLor — Formula 1 (@F1) September 6, 2025

10 perc telt el, mire a nagyobb nevek is kigurultak, a mclarenesek a fehér jelölésű, kemény abroncsokat választották, a ferrarisok és Sainz a közepeseket, Alex Albon és a mercedeses hazai kedvenc, Kimi Antonelli a piros, lágy Pirelliken kezdett.

Negyed óra után a Red Bull-os Cunoda Juki állt az élen, a keményeken futott körével érdekes módon sem a ferrarisok, sem Piastri nem bírt. Max Verstappen csak ekkor hagyta el a garázst.

Az első kanyarban, a sikánban Sainz, Norris, Bortoleto is hibázott, a williamses spanyol szerint a(z amúgy elhanyagolható, 4 km/órás) hátszél okozott nehézséget.

The first chicane is proving a handful at the moment! 😮 #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/nNQjgMEadh — Formula 1 (@F1) September 6, 2025

Szűk 20 perc után Verstappen állt az élre a lágyakon 1:20,040-nel, mögötte Cunoda és a bajnoki éllovas Piastri következett.

Míg Verstappen rögtön a lágyakon nyitott, majd a korábbi idejét tovább faragva már 1:19,688-cal állt az élen, a ferrarisok és a mclarenesek igen sokáig maradtak a közepes keveréken. 20 perc volt hátra, amikor Albon a piros Pirelliken a 3. helyre ugrott fel Hamilton és Leclerc közé.

Norris és Piastri ekkor kezdte meg kvalifikációs szimulációját friss lágyakon, az angol az első, az ausztrál a második időt hozta két és fél tized hátránnyal. Norris 1:19,331-re szorította le a köridőt.

The McLarens go 1-2 as we head towards the final part of FP3#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/eRirOAsji5 — Formula 1 (@F1) September 6, 2025

A Racing Bulls-os Isack Hadjar a McLarenek mögé sorolt fel, alig háromszázaddal volt lassabb Piastrinál. A mercedeses George Russell, a sauberes Bortoleto és Verstappen is bő háromtizeddel állt ekkor Norris mögött a 4-6. helyen.

12 perc maradt, amikor Verstappen friss lágyakra váltott, valamint a ferrarisok is feltették a piros jelölésű Pirelliket. A Red Bull hollandja a két McLaren közé férkőzött be, míg Bortoleto a Sauber egyenesbeli tempóelőnyére építve a 3. időt hozta, de Piastri gyorsan hátrébb is szorította, az ausztrál felzárkózott Norrishoz.

Leclerc a gyors körén kis híján eldobta az autót a Lesmo 2-esben, nem is ment jó kört (8.), igaz, Hamilton is csak a 6. időt produkálta.

A monacói az utolsó körén javított: Norristól mindössze 21 ezreddel elmaradva hozta a 2. időt, jelezve, hogy a kvalifikáción is számolni kell majd a Ferrarival. Az edzés szokás szerint rajtszimulációkkal zárult.

A monzai hétvégéből már csak a két, tétre menő esemény maradt: az időmérő edzés ma 16 órakor kezdődik, az Olasz Nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol.