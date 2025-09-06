A Forma-1-es Olasz Nagydíj pénteki edzésnapján az első gyakorláson a Ferrari két pilótája zárt az élen, az olasz csapatnál amúgy küszködő Lewis Hamilton lett a leggyorsabb, mögötte csapattársa zárt. A második edzésre ugyan visszaesett a vörösök versenyképessége, de mindkét pilóta pozitívan értékelt a pénteki nap végén.

„Jó volt az első edzés, a másodikra változtattunk néhány dolgon, ezektől rosszabb lett az autó, de pozitívum, hogy még visszacsinálhatjuk őket. Sok pozitívumot hozott a mai nap, holnapig még dolgozunk, remélhetőleg még jobbak leszünk” – magyarázta Hamilton, akire öthelyes rajtbüntetés vár vasárnapra, épp ezért a mai időmérőn hajlandó is lesz Leclerc-t segíteni szélárnyékolással.

„Még nem beszéltünk erről, de tudom, hogy a Ferrari évekkel ezelőtt is csinálta ezt. Emlékszem, hogy régen, is gyakran csinálta ezt Kimi [Räikkönen] és Felipe [Massa]. Lehet haszna, de az én tapasztalataim szerint azért rizikós, az egyik pilótát fel kell áldozni. Még nem beszéltük ezt át, de ha ezzel a pole-hoz segíthetném Charles-t, örömmel vállalnám ezt a szerepet.”

Tavaly Leclerc győzött Monzában, persze ahhoz, hogy újra a két mclarenes előtt futhasson be, fontos lenne az első rajtkockából indulni. A monacói az első nap után nem zárta ki a pole megszerzésének lehetőségét:

„Egyelőre úgy gondolom, hogy a pakliban van, bár nem tudom, ma mennyire hajtottak a Red Bullnál és a McLarennél. Talán több tartalékuk van még, mint nekünk. Még javítanunk kell az autón, de ha sikerül, szerintem lehet esélyünk” – nyilatkozta.