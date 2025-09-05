A Ferrari kettős elsőségét hozó első gyakorlás után Monzában péntek délután 17 órakor, továbbra is tiszta, meleg időben – 27 Celsius-fokos levegő-, 40 fokos aszfalthőmérséklet – folytatódott a 2025-ös Forma-1-es Olasz Nagydíj hétvégéje a második gyakorlással.

Az olasz helyszínen immár az első edzésen az ifjonok miatt kispadozó bajnoki éllovas Oscar Piastri, valamint az alpine-os Franco Colapinto is pályára léphetett. Az első percekben Norris a rádión jelezte, hogy jobb tükre megrepedt, az angol a pályán maradt, de a visszapillantó nem sokkal később le is esett.

Nem egészen 10 perc telt el, amikor az épp egy évvel ugyanitt bemutatkozó Kimi Antonelli a kavicságyba tette a Mercedest – a második Lesmón egyszerűen túl gyorsan akart átmenni. Az elakadt autó miatt elő is került a piros zászló. Eddigre a két McLaren állt az élen.

🔴 RED FLAG 🔴 Antonelli has spun off into the gravel and his FP2 is over ❌#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/DwGNUr8ZWV — Formula 1 (@F1) September 5, 2025

A körözés pár perc kényszerszünet után folytatódhatott, Antonellin kívül nem veszítettek sok időt a pilóták.

Az alacsony leszorítóerős csomaggal a Williams újra erősnek bizonyult, Carlos Sainz a McLarenek közé ugrott fel ugyanazon a közepes keveréken, de aztén Charles Leclerc keményen, majd a Red Bull-os Max Verstappen a közepes keveréken futott a korábbiaknál gyorsabb kört.

Míg Alex Albon kis híján falba tette az FW47-est, Sainz újabb körrel húzta alá a Williams versenyképességét: 25 perc elteltével a közepes keveréken az élre állt. Csapattársa nem sokkal később a 3. időt futotta.

Norris nagyjából ekkor az ülés melegedésére panaszkodott, majd eelső lágy gumis körén a Roggia sikánban hajszál híján eldobta az autót. A mclarenes „felvezetésével” megkezdődtek a kvalifikációs szimulációk.

Lando clinging on out of the Variante della Roggia 😮#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/SDiaWZGlrp — Formula 1 (@F1) September 5, 2025

Az angol második nekifutásra az élre állt, majd Albon sorolt be mögé másodiknak a piros jelölésű abroncsokon. Az első edzésen leggyorsabb Hamilton a maga első próbálkozására 192 ezredes hátránnyal hozta a 2. pozíciót Norris mögött, míg Piastri a gyenge utolsó szektorának köszönhetően csak a 7. lett a lágyakon. Leclerc szintén hibázott az első lágyas tapján.

25 perc maradt, amikor Sainz újra villantott: a spanyol mindössze 96 ezreddel lemaradva sorolt fel Norris mögé, de Hamilton elé. A williamses spanyolt volt csapattársa, Leclerc tolta hátrébb néhány perccel később, a monacói 83 ezredre közelítette meg Norrist. A bajnoki éllovas Piastri javított, a 4. helyig kapaszkodott.

Az utolsó tizenpár percre szokás szerint visszatértek a keményebb keverékű gumik, az utolsó etapokon versenyszimulációs adatgyűjtésre tértek át a csapatok.

A Ferrarinál mindkét pilóta hozott még egy-egy ijesztő pillanatot: Leclerc egy az egyben megjárta a kavicságyat az Ascarinál, de Hamilton is kitette az autó farát a Roggiában.

A hétvége szombaton 12.30-kor folytatódik az utolsó szabadedzéssel, a monzai időmérő 16 órakor lesz, míg a 2025-ös Forma-1-es Olasz Nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol majd.