Derült, napos, meleg időben – 26 Celsius-fokos levegő-, 42 fokos aszfalthőmérséklet – kezdődött a 2025-ös Forma-1-es világbajnokság 16., egyben utolsó európai fordulója, az Olasz Nagydíj a monzai pályán.

A bajnoki éllovas McLarennél és az Alpine-nál az állandó pilóták helyett ifjoncokat vetettek be, az előbbinél Oscar Piastri helyett Alex Dunne vezette az autót, míg a francia csapatnál a korábban a Sauberhez is kikölcsönzött Paul Aaron kapott lehetőséget. A Ferrarinál nem a felállás, hanem a festés változott: Charles Leclerc és Lewis Hamilton Niki Lauda előtt tisztelgő fényezéssel lépett pályára második hazai fordulóján.

First time at Monza as a Ferrari driver for Lewis #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/IDkJvND7jq — Formula 1 (@F1) September 5, 2025

Dunne-nak nem indult jól a nap: elsőre fejkeret nélkül küldték ki a pályára.

Ami az időket illeti, az előző két helyszíntől teljesen eltérő, alacsony leszorítóerőt kívánó pályára mindenki igyekezett gyorsan kimenni, hogy optimalizálják a csomagot a folytatásra: kezdetben, a kemény és közepes keveréken megtett körök után a Red Bull-os Max Verstappen volt a leggyorsabb, negyed óra elteltével pedig a két Williams állt mögötte a keményeken.

20 perc után az Alpine észt ifjoncának volt egy megpördülése, de nem volt komoly az incidens, folytatni tudta a körözést.

Aron dips a wheel on the grass at the second chicane and goes spinning, but he's on his way again without any damage done 👍#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/lfLoSjzh4o — Formula 1 (@F1) September 5, 2025

Az első lágy szett „félidő” előtt nem sokkal a mclarenes Dunne autójára került fel, de Norris is a piros Pirelliken gurult ki a bokszból – elsőre a McLaren pilótái nem javítottak látványosan, Verstappen ugyanakkor faragott vezető idejéből, de Leclerc a 3. pozícióba ugrott, Sainz keményes idejével még így sem bírt.

Sorra mindenki más is átállt az időmérős szimulációkra – a tempós körökön több kisebb-nagyobb hiba is akadt, Norris többször is érintette a kavicságyat a második Lesmóban, a hazai kedvenc, a mercedeses Kimi Antonelli és a Racing Bulls-os Isack Hadjar is komoly mennyiségű követ vitt fel a pályára, 25 perccel a vége előtt a takarítás kedvéért piros zászlóval meg is szakították a körözést. A Red Bull friss dobogósánál a garázsbeli beszélgetése alapján eltört a padlólemez a kerékvetőn.

Isack Hadjar goes off at the Ascari chicane and he returns to the pits to check for damage #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/1S0xdLeV6g — Formula 1 (@F1) September 5, 2025

Leclerc egy kis időre bajba keveredett: a versenyfelügyelők vizsgálat alá vonták, amiért a piros zászló alatt előzhette meg a haasos Oliver Bearmant – a stewardok aztán további lépések nélkül ejtették az ügyet, a monacói megúszta.

⏪ Charles Leclerc overtaking under the red flag was looked at by the stewards but no further action will be taken #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/pmskF4xowk — Formula 1 (@F1) September 5, 2025

18 perc maradt a gyakorlásból, amikor újraindult a körözés, a lágyakon Leclerc és az előre büntetett Hamilton néhány perc után szendvicsbe fogta az addig vezető Verstappent. 5 perccel a vége előtt Hamilton a harmadikról az első helyre ugrott – az angolra és a tifosókra is ráfért a sikerélmény.

Az angolt volt csapattársa, George Russell a versenyirányítás szerint túl sokszor használta az első kanyar elkerülő útját, fekete-fehér zászlós figyelmeztetést kapott.

Az utolsó pár percben a többség már a közepes Pirelliken körözött. Egy perc marad, amikor a mercedeses George Russell hajtása elszállt, a pálya szélére húzódott – az emiatt elrendelt virtuális biztonsági autó gyakorlatilag le is zárta az első edzést.