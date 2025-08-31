Még féltávig sem jutott el Lewis Hamilton a Forma-1-es Holland Nagydíjon: a Ferrari hétszeres világbajnoka egy alkalommal megcsúszott és falnak ment. A brit ellen azonban ekkor már megkezdtek egy vizsgálatot.

Hamilton ugyanis a futam rajtja előtt, még a rajtrácsra kivezető körön szabálytalankodott, amikor egy dupla sárga zászlós szakaszon nem lassított eléggé le. A stewardok indoklása szerint a 20 km/órás visszalassítás, a 10-20 százalékos beleemelés a gázpedálba, valamint a 70 méterrel korábbi fékezés nem számít szignifikáns lassításnak.

Alapvetően a dupla sárga zászlós jelzés elleni vétség 10 rajthelyes büntetést érne, de enyhítő körülményként figyelembe vették, hogy Hamilton azért valamennyit lassított. A brit azonban így sem úszta meg a büntetést:

5 rajthellyel vissza fogják majd sorolni az Olasz Nagydíj rajtrácsán,

emellett megszórták két büntetőponttal is.