Aligha így akart hangolni a hazai hétvégéjére a Ferrari, ahogy azt a Forma–1-es Holland Nagydíjon tette. Egyik autójukkal sem látták meg a kockás zászlót a maranellóiak, ráadásul a lavinát hétszeres világbajnok versenyzőjük, Lewis Hamilton indította el azzal, hogy tőle szokatlan hibát vétve a falnak csapta az autót a verseny 23. körében.

Hamilton a 3-as kanyarban veszítette el az uralmát az SF-25 felett, amivel nemcsak beállította, hanem át is adta a múltnak Ivan Capelli korábbi, 1992-es rekordját, ugyanis zsinórban a tizenötödik ferraris futamán sem állt dobogóra.

„Nem vagyok benne biztos, hogy mi történt. Még vissza kell néznem” – mondta a balesetéről a Sky Sports F1-nek. „Amikor befordultam a döntött kanyarba, megcsúszott az autó hátulja, és onnan már nem tudtam megmenteni.”

„Kissé idegesen mozgott” – beszélt arról a 40 éves pilóta, hogyan viselkedett az autója a baleset előtt. „Ettől függetlenül úgy gondolom, a hétvégén valódi előrelépést értünk el. Elég jó volt a tempóm. Utolértem George-ot [Russellt – a szerk.], és érzésem szerint néhány előttem lévő autóval is tudtam tartani a lépést.”

„Szokatlan, hogy nem tudtam befejezni a versenyt, és ilyen korán kiestem. Ez biztos, hogy nem jó, de ez van.”

Videón Lewis Hamilton balesete: