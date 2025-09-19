Közismert, hogy Max Verstappen a szimulátoros játékok, az e-sport szerelmese, Team Redline nevű csapatával számtalan nem F1-es futamon is indult már. A hollandot ugyanakkor nem elégíti ki a képernyő előtti kormánytekergetés, saját GT3-as csapata is van, sőt, miután korábban Franz Hemrann álnéven egy Ferrarival tesztelt a Nürburgring 20,8 km-es Nordschleife szakaszán, a múlt hétvégén egy Porsche 718 Cayman GT4 CS volánjánál teljesítette első alsóbb kategóriás hosszútávú futamát is.

A Red Bull-pilóta nem titkolt célja, hogy magasabb szinten is vezethessen endurance-versenyeken, többek között a nürburgringi 24 óráson, és úgy tűnik, munkaadója, a Red Bull sem akadályozza majd abban, hogy rajthoz álljon a jövő évi Miami és kanadai Nagydíj közé eső futamon.

„Igen” – felelte az osztrák a német Sport.de kérdésére, hogy jövőre részt vehet-e az említett versenyen Verstappen.

„Szerintem nagyszerű, hogy egy F1-es versenyző, akinek a futamokon túl számos szimulátoros, marketinges és PR-feladata is van, ilyenre is időt tud szakítani” – húzta alá Marko, aki a maga idejében, az 1970-es években maga is indult hosszútávú versenyeken.

Marko ugyanakkor morgolódott egy kicsit azon, hogy Verstappennek külön versenyengedélyt kellett szereznie egy, az F1-nél jóval alacsonyabb kategóriára: „Elég egyedi ez a német procedúra, melyben egy négyszeres világbajnoknak külön meg kell felelnie ahhoz, hogy egy 240 lóerős Porschével körözhessen.”

Az osztrák hozzátette még, hogy bár csodálatos, hogy Verstappen egy olyan klasszikus versenyen vezethet majd, mint a nürburgringi 24 órás, az „igazi”, prototípusos nagy futamok, mint például a Le Mans-i 24 órás, egyelőre nem szerepelnek a tervekben:

„Le Mans nincs a programban. A különböző kategóriák tempókülönbsége nagyon nagy. Egyelőre a hosszútávú futamokból csakis a Nürburgringről van szó.”

A Red Bull engedékenységét illetően felmerül a kérdés, hogy vajon házon belüli megértésről vagy inkább külső kényszerről van szó, hiszen a Verstappennel F1-es átigazolás szempontjából az elmúlt időszakban hírbe hozott Mercedes, de főleg a Ferrari is kiváló környezet lehetne ahhoz, hogy a holland magas szinten fusson neki ilyen versenyeknek.