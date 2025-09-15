Miután 2024 elején világossá vált, hogy Lewis Hamilton 2025-ben a Ferrarinál folytatja F1-es pályafutását, a Mercedes-főnök megkörnyékezte a Red Bull-os Max Verstappent, és csak azután adta a megüresedő ülést saját protezsáltjának, Kimi Antonellinek, hogy a hollandot nem tudta átcsábítani.

Toto Wolff – minden korábbi nyilatkozata ellenére – idén is „kontaktolt” a hollanddal, akiről köztudott, hogy az elvebn 2028-ig érvényes szerződésében azért vannak eredményekre vonatkozó kitételek, melyek alapján előbb is távozhat. A feltételek idén nyáron teljesültek, így a holland a csapat és saját állítása szerint is marad a Red Bullnál 2026-ra, ám azon túl továbbra is nagyon vonzó lehet bármelyik csapat számára.

Annyira, hogy állítólag a Ferrari is érdeklődik iránta – annyira nem meglepő a dolog, hiszen az első idény kétharmadát követően a Hamilton-kaland kudarcnak tűnik, a hétszeres világbajnok esetleges utódjaként nagy fogás lehetne Verstappen.

„Úgy hiszem, a Ferrari is tett lépéseket [Verstappen irányába]. Az már más kérdés, hogy menne-e oda, hiszen, hogy őt idézzem, csak nyerni menne a Ferrarihoz, ami elég negatív üzenet a csapat felé” – utalt a mai Racing Bulls-csapat elődje, a Minardi alapító-főnöke, Giancarlo Minardi a Red Bull-pilóta közelmúltban tett nyilatkozatára.

„Az elmúlt pár hónapban jó néhány megbeszélés, sőt, titkos tárgyalás zajlott, felmerültek esetleges pilótacserék, amikből aztán nem lett semmi, szóval bármi lehetséges. Szerintem a Ferrari próbálkozik [Verstappennél]” – folytatta.

Minardi a Mercedes-vonalra is visszatért, miután Wolff az Olasz Nagydíjat követően már nyíltan kritizálta az újonc Antonellit (akinek George Russell-lel egyetemben) még mindig nincs aláírt szerződése 2026-ra:

„Úgy gondolom, hogy Toto Wolff futam utáni, a saját csapatát bíráló, Verstappent magasztaló szavai nem voltak túl szerencsések. Minden csapat a legjobb versenyzőt szeretné, az pedig jelenleg, a pályán látottak alapján – az autó teljesítményétől függetlenül – Verstappen.”