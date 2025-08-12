A Ferrarival 2024 elején szerződést kötő, az olasz csapatnál az idei év eleje óta versenyző Lewis Hamilton eddigi szereplése a saját, a Scuderia és a szurkolók várakozásait is alulmúlta: a hétszeres világbajnok 14 nagydíj alatt egyszer sem állt dobogóra – ilyen még sosem történt vele F1-es pályafutása alatt.

Úgy tűnik, az évi 50-60 millió eurós (24-24 milliárd forint, biztosat nem tudni) igazolással a Ferrari nem kötött jó üzletet, sőt, ha hihetünk az olasz La Gazzetta dello Sportnak, egészen elszúrták a szerződést.

Amikor 2024 februárjában bejelentették az angol igazolását, szimplán „több évre szóló” megegyezésről beszéltek, ez a közmegegyezés szerint két évet jelenthetett. A sportlap ugyanakkor úgy tudja, hogy a szerződésbe nem kerültek a csapatot védő, a pilóta teljesítményére vonatkozó feltételek, így a gyenge szereplés sem adhat alapot az elküldésre, mi több, Hamiltonnak általa aktiválható opciója is van 2027-re. A fentiek alapján tehát bármennyire is eredménytelen lesz az angol, ha úgy gondolja, egyszerűen pénzgyűjtési céllal is maradhat két további szezonra.

Más kérdés, hogy a szupersztár maga sem elégedett, emlékezetes, hogy Magyar Nagydíj hétvégéjén haszontalannak nevezte magát, illetve felvetetett, hogy a Ferrarinak le kéne cserélnie őt. Hamilton azért nem sokkal később már visszakozott, általában pedig nagyon is motivált, hogy vörösben szerezze meg rekordot jelentő nyolcadik bajnoki címét.

„Azért vagyok itt, mert hatalmas potenciált látok a csapatban, a szenvedélyükhöz pedig semmi sem mérhető. Nagy a csapat, sok eleme van, és egyelőre nem minden részleg dolgozik a maximumon, úgy gondolom, eddig ezért nem ért el hozzá méltó sikereket. Úgy érzem, az én feladatom, hogy minden területen, mindenki felé kihívást állítsak, főleg a vezetés szintjén” – magyarázta még Belgiumban.

„Az elmúlt 20 évben hihetetlen versenyzőik voltak. Ott volt Kimi [Räikkönen, a Ferrari eddigi utolsó bajnoka], Fernando [Alonso], Sebastian [Vettel], mindannyian világbajnokok. Ám az utóbbi kettő nem nyert bajnoki címet a Ferrarival, én viszont nem hagyom, hogy velem is ez legyen, én minden pluszt beleteszek a munkába. Azért vagyok itt, hogy győzzek. Nem érek rá, mint mondjuk Kimi [Antonelli, Hamilton mercedeses utódja], nyomni kell. De őszintén hiszek a csapat potenciáljában, meggyőződésem, hogy több bajnoki címet is nyerhetünk együtt” – folytatta.