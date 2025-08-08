Lewis Hamilton még a múlt héten tett közzé egy rejtélyes posztot az Instagramon, melyben egy gyufát gyújtott, melynek levelén a mai, augusztus 8-i dátum szerepelt. „A gyufát már meggyújtottuk, kövessétek a füstöt” – állt a talányos üzenet a kép mellett.

Miután a 40 éves angol a múlt hétvégi Magyar Nagydíjon nem szerepelt valami fényesen – az időmérőn, majd a versenyen is csak a 12. lett, ráadásul még tőle is szokatlanul negatívan fogalmazott, magát haszontalannak nevezte, valamint felvetette, hogy a Ferrari lecserélhetné őt – új vélt tartalommal gazdagodott az említett üzenet.

Végül kiderült, hogy semmi „komoly”, sőt, a poént Hamilton „bűntársa” idő előtt le is lőtte, ugyanis az Almave tequilafőzde a hétszeres világbajnokéhoz hasonló képi világú, szintén kékes és füstös poszttal harangozott be valamit.

Ez a valami pedig nem más, mint a felek korábban indult együttműködésének legújabb gyümölcse: a mexikói Casa Lumbre főzde ugyanis bővítette a Hamilton-féle, alkoholmentestequila-kínálatát egy új változattal. Az Almave Humo – ahogy neve is sejteti – egy kimondottan füstös ízvilágú ital, melyet a pueblói vulkánok lankáin termű espadani agavéből készítenek. Az ital előrendelhető, 7 dl-es kiszerelésben 37 amerikai dollárért (12 600 Ft) adnak egy palackot.