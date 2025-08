Ugyan a Magyar Nagydíj utáni nyilatkozataiban már optimistábban beszélt, Lewis Hamilton a a szombati hungaroringi kvalifikációt – melyen az angol a Q2-ben búcsúzott, miközben csapattársa, Charels Leclerc nem sokkal később megszerezte a pole-t – követően arról beszélt, hogy nem az autó vagy a csapat, hanem minden esetben ő maga a gond, „hasznavehetetlen”, a Ferrari pedig lecserélhetné őt.

Jó néhányan reagáltak is a hétszeres bajnok szavaira, a Vezessen is megírtuk, mit mondott a Ferrarit irányító Frederic Vasseur, valamint a csapattárs Leclerc, ahogy azt is, miként vélekedett a korábbi Ferrari-főnök Stefano Domenicali és Hamilton korábbi munkaadója, Toto Wolff.

A jubileumi, 40. Magyar Nagydíjra személyesen ellátogató korábbi F1-es vezért, Bernie Ecclestone-t is megkérdezték a 40 éves pilóta helyzetéről, az angol matuzsálem pedig a tőle megszokott kendőzetlenséggel, udvariaskodás nélkül a visszavonulást ajánlotta Hamiltonnak.

„Lewis nagyon tehetséges ember, az volt, és valószínűleg ma is az. De ahogy sok más élsportolónak, miután elérték a csúcsot, számára is csak egy irányba vezet az út: a rossz irányba, csakis lefelé” – idézte a Daily Mail az F1-et a nyolcvanas évek közepétől 2017-ig vaskézzel irányító Ecclestone-t, aki az 1960-as évektől számos versenyzőt menedzselt és még több szerződést hozott össze a háttérből.

„Egyszerűen elfáradnak. Ezer éve tolja már ezt. Jó lenne végleg elszakadnia az F1-től, teles nullázás után valami másba fognia. Lehet, hogy ő nem így gondolja, de gyorsan megszokná, hogy a visszavonulás után a versenyzésen kívüli dolgokkal foglalkozik. Ami azt illeti, szerintem már korábban ezt kellett volna tennie” – folytatta.

Egyebek mellett Hamilton helyzetéről is beszéltünk a Vezess F1-es podcastje, a Csapatrádió hétfői adásában – nézd-hallgasd meg az adást!

A manapság brazil feleségével és 5 éves kisfiával a brazíliai kávéültetvényén élő 91 éves Ecclestone jelölteket is megnevezett Hamilton helyére:

„Ha el tudnám csalni, Isack Hadjart szerezném meg a Racing Bullstól. Kiemelkedően jól szerepel az első évében, ráadásul jó srác. Brazil barátunkat [a sauberes újonc Gabriel Bortoletót – B.G.] is nagyra tartom, tehetséges. És mindketten eszesek is” – ajánlott neveket a Ferrarinak.