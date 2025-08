Lewis Hamilton 2021-ben szó szerint a szezonzáró utolsó köréig küzdött a nyolcadik világbajnoki címe megszerzéséért, ám 2022-től már messze nem volt olyan versenyképes, mint az előző években, majd tavaly úgy döntött, nem is tölti ki szerződését, az idei évtől a Ferrarinál folytatja a pályafutását.

A váltás eddig nem jött be, a 40 éves versenyző nem érzi az autót és látszólag a csapattal sem találja a hangot, eredményei pedig – legalábbis a várakozások tükrében – középszerűek. Az eddigi mélypontot a múlt hétvége jelentette, amikor Hamilton a Q2-ben búcsúzott az időmérőn, miközben csapattársa, Charles Leclerc megszerezte a polet-, majd a hétszeres bajnok a futamon egyetlen pozíciót sem tudott javítani, ugyanott intették le, ahonnan indult, a 12. helyen.

Hamilton már szombat délután kiábrándultan, önostorozóan nyilatkozott, haszontalannak nevezte magát, azt mondta, a problémát mindig ő jelenti, a Ferrari pedig lecserélhetné őt. A megdöbbentő nyilatkozatra többen is reagáltak.

„Először is: Lewis egy kincs, hihetetlen sportember, szóval nem számít, milyen nehéz a helyzet, reagálni fog, meggyőződésem, hogy megmutatja majd, miért van a csapatnál. Szeretné megszerezni a nyolcadik bajnoki címét, győzelmeskedni is fog. Szóval tartsák csak meg Lewist, jönnek majd a nagyszerű versenyek, nagyon erős lesz a szünet után” – vélekedett a Ferrari korábbi csapatfőnöke, a manapság a Forma-1 vezérigazgatójaként dolgozó Stefano Domenicali.

Az angol volt főnöke, a mercedeses Toto Wolff is elmondta a véleményét, szerinte semmi meglepő nem volt Hamilton nyers őszinteségében:

„Ilyen, amikor Lewis nem rejti véka alá az érzéseit. Pontosan ezt érezte az időmérő után, hiszen nem volt egy jó időmérő. Régen is volt ilyen, amikor úgy érezte, hogy alulmúlta az elvárásait, miközben a csapattársa pole-t szerzett. Kissrác kora óta mindig kimutatta az érzelmeit” – magyarázta. „De ő minden idők legjobbja, mindig is az lesz, ezt senki nem veheti el tőle, főleg nem egy rosszul sikerült szesön vagy hétvége alapján, erre érdemes gondolnia. Hogy ő a legjobb.”

Hamilton felvetésére, miszerint a Ferrari lecserélhetné, Wolff határozott nemmel felelt:

„Lewis még nem végzett a Forma-1-gyel. Ahogy a Mercedes is alulteljesít a 2022-ben bevezetett szívóhatásos (ground effect) autókkal, úgy ő sem tudott hozzájuk szokni. Talán a vezetési stílus az ok. De épp ezért ne menjen még sehova! Jövőre új autók jönnek, teljesen más lesz őket vezetni, újak lesznek az erőforrások is. A hibrid komponenst is okosan kell majd kezelni, épp Lewisnak való! Remélem, hogy sok-sok évig marad még, a következő szezon pedig kulcsfontosságú lesz.”

Azt illetően, hogy vajon meglehet-e még Hamiltonnak a nyolcadik bajnoki cím, a Mercedes-főnök már óvatosabban fogalmazott.

„Úgy gondolom, hogy ha versenyképes autó van alatta, olyan, amiben bízhat, hogy úgy viselkedik, olyan visszajelzéseket ad, ahogy ő szeretné, akkor igen. Ha nem ilyen autója lesz – és ilyen volt a Mercedes is az elmúlt pár évben, ahogy a mostani Ferrari is ilyennek látszik, akkor nem. De ha az a kérdés, hogy megvannak-e még hozzá a képességei, akkor azt mondom, szerintem egyértelműen igen.”