Amikor különböző korszakok nagyjait próbálunk összehasonlítani a Forma-1-ben, nincs egyszerű dolgunk, és akkor sem, ha az a téma, ki a valaha volt legjobb. Ha vannak, akik egy fokkal alátámaszthatóbban tudnak válaszolni ezekre a kérdésekre, azok az olyan szakemberek, akik több ilyen pilótával is dolgoztak.

James Vowles közéjük tartozik. A Williams csapatfőnöke még Mercedes-mérnökként élhette meg, milyen volt együtt dolgozni a két hétszeres világbajnokkal, Michael Schumacherrel és Lewis Hamilton. A szakember nem is fél kimondani, hogy ő Hamiltont érzi jobbnak a két pilóta közül.

„Michael nem volt a legügyesebb az autóban. Már mondtam, hogy Lewis volt az, de tudta, hogyan hozzon ki minden milliszekundumot magából és a csapatból” – fogalmazott Vowles. „Lewisnak rengeteg természetes tehetsége van. Amikor kihajt az első szabadedzéseken, olyan a kormány mögött, mint egy polip: szinte minden beállításhoz hozzányúl, felfedezi őket.”

„Ez teszi őt elképesztővé. Ő is az adatokból indul ki, de mindenkinél jobban ráérez a dolgokra, és nem gond neki, hogy felfedezze a határait.” Vowles azért hozzátette, hogy ennek vannak árnyoldalai is a csapat oldaláról. Kiemelte például, a gyakori beállításváltoztatási kérések Hamiltontól sokszor követhetetlenek, és azzal, hogy időközben a pálya állapota is változhat, a nagy adathalmazt rettentő nehéz elemezni – és abból egy jó beállítást kihozni.

„Ez az egyik oka, hogy időként látjuk Lewis-t visszaesni, majd gyakran, amikor előreugrik, az azért van, mert egy olyan beállításra váltott, mely ismert” – mondta a csapatfőnök.