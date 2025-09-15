George Russell és Andrea Kimi Antonelli szerződése egyaránt a 2025-ös Forma-1-es szezon végéig szól a Mercedesszel. A felek általában nyugodtan beszélnek a hosszabbítás kérdéséről, amikor az felmerül, de szeptember felét elhagyva már kezd egyre égetőbbé válni a helyzet.

A Mercedes szituációja nem feltétlenül a legkönnyebb azok után, hogy az Olasz Nagydíjat követően Toto Wolff csapatfőnök először kritizálta nyíltan Antonelli teljesítményét. Az újonc mellett azonban a csapat stabil eredményeiért és pontmennyiségének jelentős részéért felelős Russell helyzete sem tiszta.

Utóbbi kapcsán nemrég Nico Rosberg, 2016 Forma-1-es bajnoka szólalt meg, aki kétszer is átment azon karrierje során, milyen is egy szerződéshosszabbítási tárgyalás Wolff-fal.

„Szörnyű. Eltűnik a Föld színéről, amikor jobb feltételeket szeretne az ember. Nem hagyja, hogy beszéljenek vele. Rengeteget szenvedtem emiatt” – árulta el a német.

„De most George is ezt csinálja Totóval, a saját fegyverét fordítja ellene, mert nem örül néhány, a szerződésében lévő feltételnek. George Mercedes-nevelésű pilóta, így biztosan nem kap annyi fizetést, mint Lando Norris, de úgy érzi, hogy tudná a szintjét hozni, ha meglenne hozzá az autója.”

Rosberg szerint Russell a fizetésének emelésén, valamint a szponzori kötelezettségek csökkentésén dolgozhat, ezért csúszhat a hivatalos bejelentés. Azt már mi tesszük hozzá, hogy helyzetén segíthet az, hogy csapattársát nyíltan kritizálták, illetve az is, hogy a pilótapiacon nem is igazán maradtak könnyen elérhető lehetőségei a Mercedesnek arra az esetre, ha Russell esetleg nemet mondana nekik – miközben Russell hamarabb találhatna máshol munkát, pl. a Red Bullnál.