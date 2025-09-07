A Forma-1 a hétvégén Monzában versenyez, az Olasz Nagydíj a Ferrari hazai versenye, a helyszínt áthatja a maranellói márka iránti szenvedélyes rajongás. A Scuderia nimbusza a versenyzőkre is hat, szinte nincs olyan, aki nemet mondana, ha oda hívnák vezetni, de vajon így van-e ezzel Max Verstappen is? Monzában feltették neki a kérdést.

„Úgy gondolom, hogy a Ferrari hatalmas név. Minden versenyző szereti ott elképzelni magát, mindenki szeretne egyszer a Ferrarinál versenyezni” – kezdte. „De szerintem épp ez a buktató, az, hogy egyszerűen ott szeretne versenyezni az ember. Én nem pusztán ezért mennék oda, ha egyszer úgy alakulna, én akkor szerződnék a Ferrarihoz, ha esélyt látnék a győzelemre. És a Ferrarival még a győzelem is édesebb. De meggyőződésem, hogy nem szabad, hogy az embert az érzelmei, a márka iránti szenvedélye vezérelje, akkor kell valahova igazolni, ha az tűnik a megfelelő helynek.”

A Ferrarinál idén egyelőre küszködik a sztárigazolás Lewis Hamilton, de Verstappen leszögezte, hogy ő biztosan nem ül a hétszeres világbajnok helyére 2026-ra, a távolabbi jövőt illetően azonban nem zárta ki a Maranellóba való szerződést.

„Mindkét versenyzőjüknek szerződése van a jövő évre, szóval erről nem is lehet szó. Hogy elvileg van-e esély [a Ferrarihoz szerződésre]? Nos, elvben sok mindenre van esély az életben. Jelenleg nem aktuális a kérdés, de ki tudja? Még azt sem tudom, meddig maradok a Forma-1-ben, sok kérdés nyitott.”

A Red Bull négyszeres világbajnokát Hamilton küszködéséről, annak lehetséges okairól is megkérdezték.

„Arra nincs rálátásom, hogyan dolgozott a Mercedesnél, hogy most hogyan érzi magát a Ferrarinál, ezekről nincsenek információim. Az ugyanakkor tény, hogy olyan csapathoz érkezett, ahol már ott van egy nagyon erős versenyző Charles [Leclerc] személyében, és nagyon nehéz valakit megverni, aki már jól be van ágyazva, ismeri a csapatot, beszéli a nyelvet. És a mai autókat sem könnyű kiismerni, nem könnyű rájönni miért is lassú vagy gyors az ember” – magyarázta.