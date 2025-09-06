Minden idők legmagasabb, 264,681 km/órás átlagsebességű körével repítette a Red Bullt az első rajtkockába Max Verstappen a Forma–1-es Olasz Nagydíj időmérő edzésén. A négyszeres világbajnok az utolsó utáni pillanatban javított még, így 77 ezredmásodperccel győzte le Lando Norrist, aki mögött a másik McLarennel a világbajnoki éllovas Oscar Piastri a harmadik helyre ért oda.

Verstappen idei ötödik és pályafutása 45. pole-pozícióját szerezte meg Monzában – az utóbbival utolérte az ugyancsak négyszeres vb-győztes Sebastian Vettelt a Red Bull-os pole-ok tekintetében.

A szombati időmérő edzés után a televíziós szakértőnek állt 2016-os vb-első, Nico Rosberg készítette az interjúkat az első három helyezettel.

„Az alacsony leszorítóerő miatt nagyon nehéz jól össze rakni a kört. Féktávokon könnyű hibázni” – mutatott rá Verstappen. „Jónak éreztem a Q3-at, elégedett vagyok a körökkel. Fantasztikus érzés itt a pole-pozícióban lenni. Egész hétvégén jól működött az autó, és nagyon boldog vagyok amiatt, hogy a pole-ért harcolhattam.”

„Még volt egy kis hiányérzetem [az időmérő előtt – a szerk.], ezért eszközöltünk néhány változtatást, amik lehetővé tették, hogy jobban nyomhassam, és pont ez az, amire szükség volt az időmérőn. Számunkra ez egy nagyszerű pillanat” – folytatta a holland. „Az idei évben a versenyeken mindig is nehezebb dolgunk volt, de mindent beleadunk majd. Ez minden, amit tehetünk, aztán meglátjuk, mi történik.”

„Max egész hétvégén gyors volt, úgyhogy nem tudott meglepni” – dicsérte riválisát Norris. „Ami engem illet, eléggé hullámzó időmérő edzésen vagyok túl, túlságosan sok hibával. Az utolsó kört sikerült igazán összerakni, így elégedett vagyok a második hellyel.”

„Mindig az alapján ítélem meg az eredményeimet, hogyan vezettem aznap. Érzésem szerint nem mentem a legjobban. Nem vagyunk rossz helyzetben a második helyen a rajtnál, de mindig előtt akarok végezni. Jó pozícióban leszünk holnap” – tekintett előre a McLaren 34 pontos hátrányban lévő versenyzője. „Általában a vasárnapi versenytempó az erősségünk, de biztos vagyok benne, hogy kihívás lesz megelőzni Maxot. Nem számítok varázslatra, és mögöttünk vannak a Ferrarik is…”

„Nemigen volt olyan része a körnek, ami rosszul ment volna” – értékelt a nap végén Piastri. „Az első kanyar kicsit átlagosan sikerült, de a kör többi részét rendben lehoztam. Úgy érzem, elég jó időmérőt raktam össze. Az elején felépítettem a ritmust, de nagyon szoros ez a hétvége. Max és a Red Bull is gyorsnak tűnt, ahogyan több másik csapat, ami nekünk nem volt annyira kényelmes.”

„Az eredmény számunkra nem nagy meglepetés, de nyilvánvalóan szerettünk volna egy kicsit előrébb végezni” – folytatta az ausztrál, aki bizakodva várja a folytatást. „Nem hiszem, hogy olyan rosszul állunk, mint ahogy kinéztünk. Egy kicsit nehezebb dolgunk volt, ráadásul az első szabadedzést is kihagytam. Így csak azután teljesítettem az első hosszú etapomat, de a verseny mindig nagyon más, úgyhogy összességében elég magabiztos vagyok.”