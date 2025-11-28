A 2026-os nagy szabályváltozási csomaggal jelentősen átalakulnak a Forma-1-es autók, aerodinamikájuk, hajtásláncuk és ezekből fakadóan vezethetőségük, versenyezhetőségük is megváltozik.

A versenyzők többsége szimulátoron már kipróbálta az adott csapat 2026-os koncepcióját, és úgy tudni, egyelőre senkit sem nyűgöztek le az új generációs autók, a pilóták fenntartásokkal viszonyulnak az új korszakhoz. A tesztelés jövő januárban, a versenyzés március első hétvégéjén indul, a pályás tapasztalatok lesznek az igaziak, de egyelőre sokan tartanak tőle, hogy nem lesz olyan jó vezetni az új modelleket.

Max Verstappen sem titkolja, hogy kiemelten fontos lesz számára a kormány mögötti élmény, olyannyira, hogy ha nem találja élvezetesnek a versenyzést, akár búcsút is int az F1-nek.

„A szerződésem 2028 végéig szól, de a jövőm a 2026-os szabályokon múlik, azon, hogy élvezetes lesz-e az F1. Ha nem lesz jó móka, nem tudom elképzelni magam itt. Engem nem foglalkoztat, hogy hét bajnoki címet nyerjek. Az idei után még három évem van, szóval lehetséges lenne, de számomra ez nem feltétel ahhoz, hogy távozzak. Akár holnap is kiszállhatok az F1-ből” – mondta Katarban a négyszeres világbajnok Red Bull-pilóta, aki hozzátette, hogy másutt is megtalálná a számítását, a versenyélményt.

„Sok más szenvedélyem is van, egyéb versenykategóriák. Emellett szeretnék időt tölteni a családommal is és a saját időbeosztásom szerint élni. És én úgy vagyok vele, hogy ha lezártam egy fejezetet, az már zárt is marad. Nem tudom elképzelni, hogy kiszálljak (az F1-ből), aztán visszatérjek. Ha egyszer abbahagyom, akkor befejeztem” – folytatta.

Egyelőre megtippelhetetlen, melyik csapatok találják el a 2026-os változásokat, melyikek lesznek kevésbé versenyképesek, de ha a Red Bull gyengén szerepel, Verstappen a szerződésében szereplő, eredményekre vonatkozó kitételek alapján elismerten távozhat az alakulattól – hogy aztán egy másik, jobb helyzetben lévő csapathoz, a Mercedeshez vagy épp az Aston Martinhoz menne, vagy azonnal az F1-en kívül keresné a folytatást, csakis ő tudja, vagy pillanatnyilag még ő sem.