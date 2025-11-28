Helyi idő szerint 16.30-kor, a lenyugvó nap fényénél, kellemes időben – 25 Celsius-fokos levegő-, 33 fokos aszfalthőmérséklet – kezdődött a 2025-ös világbajnokság 23. fordulója, a a Forma-1 történetének negyedik Katari Nagydíja az első és egyetlen szabadedzéssel az 5,4 km-es luszaíli

🟢 FP1 GREEN LIGHT 🟢 A huge weekend in the 2025 drivers' championship is GO!#F1 #QatarGP pic.twitter.com/36Iaa2ZGO1 — Formula 1 (@F1) November 28, 2025

Elsőként a mercedeses George Russell gurult ki, de a többiek is követték. Minden pillanat számított, hiszen péntek este már az év utolsó sprintidőmérője kezdődött, ráadásul a Pirelli a legkeményebb abroncsait vitte a gumigyilkos pályára, ahol korlátozásokat is bevezettek az abroncsok használatát illetően: egyetlen szettel sem lehet 25 körnél többet megtenni.

Az első negyedórában gyakorlatilag mindenki kint volt, ráadásul mindenki a kemény keverékű Pirelliket gyűrte. Az igen poros pálya tisztulásával folyamatosan nőtt a tapadás, javultak az idők.

A Red Bull-os Max Verstappen a kormányzásra panaszkodott a rádión.

20 perc elteltével számosan visszatértek a bokszba, ekkor Russell volt a leggyorsabb, mögötte Verstappen, a Racing Bulls-os Isack Hadjar, az astonos Fernando Alonso és a williamses Carlos Sainz állt a top 5-ben. A Las Vegasban padlókopás miatt kizárt McLaren-pilóták az első 10-ben sem voltak ekkor, a papaja autó pedig szemmel láthatóan nem volt könnyen vezethető.

A mclarenesek féltávnál is lassúak voltak, Piastri a 9., Norris a 11. időt produkálta, a rádión azt kérdezte, hol találjon 1,6 másodpercet.

Lando's exploring the limits 👀 He runs wide at Turn 10 but he's back on track now#F1 #QatarGP pic.twitter.com/bIi1YtzDXq — Formula 1 (@F1) November 28, 2025

Verstappen később a váltásokra, majd a motor viselkedésére és az autó pattogására is panaszkodott.

A harmadik negyedóra a jobban megtankolt, továbbra is kemény gumis etapokról szólt, néhány pályakiszélesítésen kívül nem történt említésre méltó esemény.

14 perc maradt, amikor az első autóra, Esteban Ocon Haasára felkerültek a lágy, piros jelölésű gumik, majd csapattársa, Oliver Bearman, valamint a Racing Bulls-osok is arra váltottak.

A haasos angol a 3. helyre ugrott fel, Hadjar az addigi legjobb időt futotta, Liam Lawson csak a 6. lett. Ekkorra már a mezőny nagy része a lágyakon futotta felvezető köreit, a befutókkal a pozíciók pillanatról pillanatra változtak.

Norris 1:20,982-vel állt az élre, csapaton belüli bajnoki riválisa, Piastri négytized hátránnyal lett a 2., Verstappen fél másodperc lemaradással a 3.

Charles Leclerc a top 10-be sem fért be első nekifutására, Hamilton a 8. időt hozta.

Piastri pár perccel később javított, 58 ezreddel Norris elé ugrott, Alonso a 3. időt autózta, honfitársa, Carlos Sainz a 4. leggyorsabb volt. A Red Bull hollandja a 6. helyre csúszott.

A továbbra sem tökéletes tapadású pályán számosan érintették az újonnan kialakított kavicságyakat, minden körön felvertek egy-két porfelhőt az autók.

Az edzés rajtszimulációkkal zárult.

A hétvége pénteken magyar idő szerint 18.30-kor a sprintidőmérővel folytatódik, szombaton a sprintfutam 15, a hagyományos időmérő 19 órakor kezdődik. A Forma-1-es Katari Nagydíj vasárnap 17 órakor rajtol.