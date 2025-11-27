58 pontot lehet még legfeljebb szerezni a 2025-ös Forma-1-es szezonban, Lando Norris pedig igen jól áll a bajnoki csatában: előnye 24 egység Max Verstappen és Oscar Piastri előtt egyaránt. A két üldöző azonban teljesen más lendületben van a McLaren britjéhez képest: míg a csapattárs Piastri futamról futamra szakad le, addig a Red Bull hollandja öles léptekkel közeledik.

Logikus lenne, ha a McLaren úgy döntene, megpróbál véget vetni az egésznek, és a matematikai esélyeket rövidre zárva mindent megtennének, hogy Norris a katari hétvégét legalább 26 pontos előnnyel zárja ‒ ez kell a vb-címéhez. A wokingi alakulat azonban biztosan nem fog így tenni, ez már el is hangzott tőlük a hétvége felvezetőjében.

Pilótafronton az ilyen jellegű segítségnyújtás még kevésbé jellemző. Piastri nem is hazudtolta meg magát, amikor arról kérdezték, beáll-e Norris mögé második számú pilótának. „Volt egy rövidke megbeszélésünk erről. A válasz: nem” ‒ zárta rövidre a témát az ausztrál versenyző. „Még mindig ugyanannyi pontom van, mint Maxnak, és van esélyem megnyerni a vb-t, ha a dolgok nekem kedveznek.”

Mi kell Norris, Piastri vagy Verstappen bajnoki győzelméhez? A Vezess egy cikkben összeszedte a tudnivalókat: