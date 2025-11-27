Ahogy köztudott, hiába lett Lando Norris és Oscar Piastri a Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíjon, a McLaren pilótái végül egyetlen pontot sem szereztek, ugyanis a kopólemezek limiten felüli – valójában egy-két tized- és század-milliméteres – elhasználódása miatt utólag kizárták őket.

A csapat eredetileg azzal védekezett a vizsgálat során, hogy a rossz időjárási körülmények, valamint a megszakítások miatt a szabadedzéseken nem kaptak tiszta képet, ez vezetett a rossz beállításokhoz, a versenyfelügyelők pedig el is fogadták, hogy nem volt szándékosság, de a műszaki szabálytalanságnak így is egyetlen kimenetele lehetett: a diszkvalifikáció.

A verseny során a Norrisnak érkező – igaz, néha ellentmondó – rádióüzenetek alapján látszott, hogy már menet közben tudták a bajnokcsapatnál, hogy baj lehet, és ezt most, a mclarenes belső elemzések, értékelés után a csapatfőnök, Andrea Stella is megerősítette.

„Az első köröktől világos volt az adatokból, hogy a váratlanul erős delfinezés (az autó pattogása – a szerk.) aggodalomra ad okot. Lando autóján jobban láttuk ezt a telemetriából, Oscarnál nehezebb volt a dolgunk, mert elromlott az egyik, a hadmagasság figyelésére szolgáló szenzor” – kezdte a szakember.

„Viszonylag hamar felismertük, hogy az ilyen szintű delfinezés magas kopással járhat, ezért is kezdtek a pilótáink vészmegoldásokat alkalmazni a verseny különböző szakaszaiban. Sajnos az is világossá vált, hogy az autó optimális működési tartománya, valamint a pálya jellege miatt ezek az intézkedések nem csökkentették megfelelő mértékben a pattogást.”

Stella szerint az edzéseken begyűjtött adatok alapján nem vállaltak túlzott kockázatot a hasmagasságot illetően, ám a nem várt vasárnapi delfinezés felülírta az elképzeléseket, az elvben ezt csökkentő lassítás pedig a vegasi aszfaltcsíkon csak egyes szakaszokon volt hatékony.

Nagy kérdés, hogy a most következő Katari Nagydíjon, a gumigyilkos luszaíli pályán előjöhet-e újból a probléma. A csapatfőnök nem tart ettől:

„A túlzott delfinezés specifikusan a vegasi pályára szükséges beállításokból és a pálya jellegéből fakadt. Katarban jól bevált beállításokra építünk, bízunk benne, hogy optimálisan dolgozhatunk majd ott és a rá következő fordulón. Ezzel együtt mindenből tanulhatunk, Las Vegas hasznos lecke volt az autó beállításait és a delfinezést illetően.”

A mostani hétvége másik fontos kérdése, hogy miután a Red Bull-os Max Verstappen és saját pilótájuk, Oscar Piastri egyaránt 24 pontos közelségbe került az éllovas Lando Norrishoz, a McLaren alkalmaz-e majd csapatutasításokat, hogy segítse az angol bajnoki győzelmét.

„Nem, nincs okunk ilyesmire. Mindig is mondtuk, hogy amíg matematikailag nem lehetetlen, mindkét pilótánknak ugyanolyan feltételeket biztosítunk a végső siker elérésére, és így lesz ez Katarban is” – szögezte le Stella.

