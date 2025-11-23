Óriásit változott a Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíj eredménye és a bajnoki összetett is azok után, hogy

mindkét McLaren eredményét semmissé tették, és kizárták őket.

Lando Norris és Oscar Piastri “bűne” az volt, hogy autójukon a padlólemez középső kopórésze túlságosan elkopott, a vastagság a mérési ponton nem érte el a szabályokban foglalt 9 mm-t. Ez a technikai szabályzat megsértésének minősül, ami lényegében automatikus kizárást von maga után. Norris autóján egyébként 8,88, illetve 8,93 mm-nyi kopólemez maradt a bal, illetve a jobb oldali mérési pontokon, míg Piastrinál ugyanez 8,96, illetve 8,74 mm volt.

A futam után egyébként érezhető volt a feszültség Norris garázsának környékén a helyszíni beszámolók szerint. A szárnyra kelő hírekből azt lehetett kiolvasni, hogy Norris azért lassíthatott vissza a futam végén, mert fogytán volt az üzemanyaga, de annyira, hogy még annak a veszélye is fennállt, hogy nem tudják levenni belőle a kötelező ellenőrzésekhez szükséges mennyiséget. Ez a szál végül nem volt igaz, de ez aligha vigasztalja a McLaren pilótáit.

A McLaren egyébként próbálta menteni a menthetőt. Arra hivatkoztak, hogy a vártnál nagyobb “delfinezéssel”, pattogással szembesültek Las Vegasban, és hogy az időjárási körülmények miatt csak limitált tesztlehetősége volt a csapatnak a szabadedzéseken, de ezeket az FIA nem fogadta el. A szakemberek egyébként megerősítették, hogy a legjobb tízben célba érő autók mindegyikét ellenőrizték, a többieket pedig rendben találták.

A bajnokságban Norris ezzel megőrizte a vezetését, és ugyanúgy 24 pont az előnye Piastri előtt, mint Las Vegast megelőzően. Ugyanúgy 24 pont azonban Max Verstappen hátránya is a bajnokságban. A Red Bull hollandja ezzel egy teljes futamgyőzelemnyi pontmennyiséget faragott hátrányából.

A bajnokságok állása:

Norris – 390 p Piastri – 366 p Verstappen – 366 p Russell – 294 p Leclerc – 226 p Hamilton – 152 p

McLaren – 756 p – bajnokok Mercedes – 431 p Red Bull – 391 p Ferrari – 378 p Williams – 121 p Racing Bulls – 90 p

Ami a vegasi eredményeket illeti, a dobogós pozícióknak így Verstappen és a második helyre előrelépő George Russell (Mercedes) mellett Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) örülhet.

A pontszerzők sorrendje a McLaren-kizárás után:

Max Verstappen, Red Bull George Russell, Mercedes Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Charles Leclerc, Ferrari Carlos Sainz, Williams Isack Hadjar, Racing Bulls Nico Hülkenberg, Kick Sauber Lewis Hamilton, Ferrari Esteban Ocon, Haas Oliver Bearman, Haas

Las Vegas-i Nagydíj – galéria