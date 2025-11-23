Óriásit változott a Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíj eredménye és a bajnoki összetett is azok után, hogy
mindkét McLaren eredményét semmissé tették, és kizárták őket.
Lando Norris és Oscar Piastri “bűne” az volt, hogy autójukon a padlólemez középső kopórésze túlságosan elkopott, a vastagság a mérési ponton nem érte el a szabályokban foglalt 9 mm-t. Ez a technikai szabályzat megsértésének minősül, ami lényegében automatikus kizárást von maga után. Norris autóján egyébként 8,88, illetve 8,93 mm-nyi kopólemez maradt a bal, illetve a jobb oldali mérési pontokon, míg Piastrinál ugyanez 8,96, illetve 8,74 mm volt.
A futam után egyébként érezhető volt a feszültség Norris garázsának környékén a helyszíni beszámolók szerint. A szárnyra kelő hírekből azt lehetett kiolvasni, hogy Norris azért lassíthatott vissza a futam végén, mert fogytán volt az üzemanyaga, de annyira, hogy még annak a veszélye is fennállt, hogy nem tudják levenni belőle a kötelező ellenőrzésekhez szükséges mennyiséget. Ez a szál végül nem volt igaz, de ez aligha vigasztalja a McLaren pilótáit.
A McLaren egyébként próbálta menteni a menthetőt. Arra hivatkoztak, hogy a vártnál nagyobb “delfinezéssel”, pattogással szembesültek Las Vegasban, és hogy az időjárási körülmények miatt csak limitált tesztlehetősége volt a csapatnak a szabadedzéseken, de ezeket az FIA nem fogadta el. A szakemberek egyébként megerősítették, hogy a legjobb tízben célba érő autók mindegyikét ellenőrizték, a többieket pedig rendben találták.
A bajnokságban Norris ezzel megőrizte a vezetését, és ugyanúgy 24 pont az előnye Piastri előtt, mint Las Vegast megelőzően. Ugyanúgy 24 pont azonban Max Verstappen hátránya is a bajnokságban. A Red Bull hollandja ezzel egy teljes futamgyőzelemnyi pontmennyiséget faragott hátrányából.
A bajnokságok állása:
- Norris – 390 p
- Piastri – 366 p
- Verstappen – 366 p
- Russell – 294 p
- Leclerc – 226 p
- Hamilton – 152 p
- McLaren – 756 p – bajnokok
- Mercedes – 431 p
- Red Bull – 391 p
- Ferrari – 378 p
- Williams – 121 p
- Racing Bulls – 90 p
Ami a vegasi eredményeket illeti, a dobogós pozícióknak így Verstappen és a második helyre előrelépő George Russell (Mercedes) mellett Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) örülhet.
A pontszerzők sorrendje a McLaren-kizárás után:
- Max Verstappen, Red Bull
- George Russell, Mercedes
- Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
- Charles Leclerc, Ferrari
- Carlos Sainz, Williams
- Isack Hadjar, Racing Bulls
- Nico Hülkenberg, Kick Sauber
- Lewis Hamilton, Ferrari
- Esteban Ocon, Haas
- Oliver Bearman, Haas
Las Vegas-i Nagydíj – galéria