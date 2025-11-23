A Red Bull hollandja, Max Verstappen nyerte a Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíjat a mclarenes Lando Norris és a mercedeses George Russell előtt. Norris lényegében akkor vesztette el esélyét a győzelemre, amikor a rajtnál túl erősen védekezett, de az eredmények így is úgy alakultak, hogy növelte bajnoki előnyét.

Az 50 körös futam a hétvége korábbi részeivel ellentétben száraz időben zajlott, így az autókra is slick gumik kerültek fel a rajtrácson. A többség közepes gumikon kezdett, a kivételt a keményekkel rajtoló Kick Sauberek, Franco Colapinto (Alpine), Alexander Albon (Williams) és Lewis Hamilton (Ferrari), valamint a lágyakon kezdő Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) jelentették.

A rajt nem volt sima. az élen Lando Norris annyira erőszakosan védekezett, hogy a McLaren mellett Max Verstappen, majd George Russell is utat talált mellette a Red Bull-lal és a Mercedesszel. A mezőny végében rajtbaleset borzolta a kedélyeket, Lance Stroll nem is élte meg az első kör végét az Aston Martinnal.

10 fotó

A rajtnál a másik McLaren-pilóta, Oscar Piastri is két helyet veszített, de ebből egyet hamar visszanyert, ugyanis a rajtnál őt eltaláló Liam Lawson autója is sérült, a Racing Bulls pedig maga alá gyűrte az első szárnyát. A káoszt segített megérteni a második körben életbe léptetett virtuális biztonsági autó, kellett is takarítani a törmelékek miatt. Verstappen vezetett ekkor Russell, Norris, Carlos Sainz (Williams), Isack Hadjar (Racing Bulls), Piastri, Oliver Bearman (Haas), Charles Leclerc (Ferrari), Fernando Alonso (Aston Martin) és Nico Hülkenberg (Kick Sauber) előtt. Hamilton sokat jött előre a Ferrarival a mezőny végéről, 12. volt ekkor.

A száguldás a negyedik körben indult újra, a futamot pedig hamar feladta a mezőny hátsó részét kissé letaroló Gabriel Bortoleto. Elöl viszont Russell kezdte gyepálni Verstappent, a páros simán ellépett Norristól. Kérdéses volt persze, hogy a McLaren-pilóta vajon csak gumiját óvta, és azért maradt le, vagy erre volt elég a tempója.

Verstappen a 10. körre Russellt is le tudta rázni, másfél másodperccel vezetett a holland a Mercedes-pilóta előtt. Norris a harmadik helyen továbbra is tartotta az előtte haladóhoz képest a 2,5 másodperces hézagot, így inkább lehetett azt gondolni, ez csak a gumióvásról szólt. Az újraindítás óta egyébként csak egy helycsere volt eddig a pontszerző zónában, Leclerc előzte Bearmant a 7-8. helyen, és a ferrraris az előtte haladó Piastrit közelítette.

Piastri végül a 12. körben el is bukta a hatodik helyet, a McLaren-pilóta igencsak csúszkált, amit Leclerc ki tudott használni. A monacói egy körrel később Hadjar mellett is elhaladt, ahogy fogalmazott, “nyomta, mint az állat”.

Közben a másik Ferrarival Hamilton keveredett balesetbe, Albon találta el őt a Williamsszel, miután a hétszeres világbajnok hibázott egyet. Büntetni azonban Albont büntették öt másodpercre, hiszen elkerülhette volna a kontaktot. A pályára egy csomó törmelék került az eltört első szárny miatt, Hamilton autója azonban sértetlen maradt a 12. helyen. Antonelli versenye sem alakult túl jól a 13. helyen: 5 másodperces büntetést kapott, miután kiugrott a rajtnál.

LAP 16/50



⚠️ VIRTUAL SAFETY CAR ⚠️



There's debris on the Strip after contact between Hamilton and Albon! 😳💥#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/n34NkLJ4xA — Formula 1 (@F1) November 23, 2025

A Hamilton-Albon ütközet törmelékei miatt VSC-szakasz lépett életbe a 16. körben, de kevesebb mint egy kör alatt megoldották a problémát. Az újraindítást Piastri ügyesen kihasználta, és Hadjar megelőzésével visszaállt a hatodik helyre.

18 kör után az élmezőnyben Russell volt az első, aki kereket cserélt, kemény gumikat kapott az egyébként kormányzási problémákkal küzdő brit. Nála már látszott, hogy nem tervez két kiállást a futamára a Mercedes. A többiek nem reagáltak egyhamar a cseréjére. Piastri volt a következő, aki gumit váltott, de csak a 22. körben.

A 23. körben azonban már dőltek a dominók. Norris és Sainz is új kemény gumikat kaptak, utóbbi nyakára ekkorra már ráesett Leclerc. A spanyol mellett a kerékcsere után elment Piastri, így a bajnokaspiráns javított valamennyit a helyzetén. Norris a csere után nem tudott Russell elé kerülni.

Leclerc féltávnál váltott közepesekről keményekre, és Sainz elé, de Piastri mögé tért vissza a versenybe. Verstappen sem húzta sokáig, a 26. körben ő is cserélt, és az élre tért vissza a bokszból, bő egy másodperccel Russell elé. Verstappen tehát vezetett Russell, Norris, Antonelli, Piastri, Leclerc és Sainz előtt virtuálisan. Az első hármas és a második négyes között ekkor még több pilóta is volt, akik adósak voltak egy kerékcserével, Norris és Piastri között pedig 13 másodperc volt a különbség. Antonelli még korán, a második körben járt kereket cserélni, és büntetése is volt, ezért ő tűnt a legkevésbé éles tényezőnek a csatákban.

Norris azonban nem a tükröt nézte, hanem előre ment. A 34. körben utolérte, majd megelőzte Russellt, és 16 köre volt arra, hogy behozzon 5 másodpercnyi hátrányt Verstappen mögött, és még előzzön is a győzelemért.

A különbség azonban nem csökkenni, hanem nőni kezdett, Norris esélyei pedig csökkentek a győzelemre. Piastri helyzete azonban ennél is nehezebb volt, aki beragadt Antonelli mögé az utolsó tíz körhöz érve, miközben Leclerc is támadhatta őt a 4-5-6. helyen. Miközben ezt láttuk, Albon is feladta a versenyt.

LAP 38/50



Piastri tries a move on Antonelli but gets on the dirt slides his way into Turn 14... 🤯



He now has Leclerc in his mirrors! 🪞#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/A2pIgjY1zC — Formula 1 (@F1) November 23, 2025

A folytatásban már nem történt változás. Verstappen végül simán nyert Las Vegasban Norris és Russell előtt. Antonelli hiába jött fel a negyedik helyig, büntetése miatt Piastrit elé sorolták. Jár viszont az olasznak a dicséret, mivel az utolsó körökben olyan hajrát nyomott, hogy Leclerc-t már lerázta öt másodperccel, így a ferraris egy hatodik helynek örülhetett. A többi pontszerző helyen Sainz, Hadjar, Hülkenberg és Hamilton osztozott.

A bajnokságok állása:

Norris – 408 p Piastri – 378 p Verstappen – 366 p Russell – 291 p Leclerc – 222 p Hamilton – 149 p

McLaren – 786 p – bajnokok Mercedes – 423 p Red Bull – 391 p Ferrari – 371 p Williams – 117 p Racing Bulls – 86 p

A szezon egy hét múlva a Katari Nagydíjjal folytatódik.