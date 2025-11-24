Ahogy köztudott, a Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíj után a padlólemez túlzott kopása miatt kizárták a McLaren versenyzőit a futamról, a bajnoki éllovas Lando Norris a 2., Oscar Piastri a 4. helyet bukta a büntetéssel, miközben a Red Bull-os Max Verstappen megnyerte a versenyt.

Ezzel váratlanul jóval szorosabbá vált a már-már Norrisnénak látszó egyéni bajnokság: az angol jelenleg 390 egységgel áll az élen, míg csapattársa, valamint a holland 366-366 ponttal a 2. és 3., az ausztrál eggyel több futamgyőzelmével (7) áll a címvédő előtt.

Az állás jóval szorosabb, mint ahogy számítani lehetett rá, és Verstappen még tényleg reménykedhet, hogy idén zsinórban ötödik bajnoki címét is behúzza, de reálisan azért tényleg nem sok esélye van rá.

Két forduló van hátra, Katarban a sprinttel együtt 33, a szezonzárón, Abu-Dzabiban 25, összesen maximálisan még 58 pont szerezhető.

Bár ahogy Las Vegas is aláhúzta, az F1-ben bármi megtörténhet, az életszerű forgatókönyveket nézve, feltételezve, hogy hirtelen nem párolog el teljesen a McLaren és Norris versenyképessége, Verstappennek remekelnie kell, de még a három győzelem sem feltétlenül lenne elég.

Ha a holland megnyeri a katari sprintet és futamot, majd az abu-dzabi versenyt is, Norris viszont második tud lenni mögötte, máris elég a 24 pont előny, hiszen Verstappen csak 15 pontot hozna az angolon, de Norrisnak még a 3. helyek is megfelelnének, hiszen azokkal is csak 22 pontot (10+10+2) engedne át a címvédőnek.

Fontos megjegyezni, hogy ahhoz, hogy egyáltalán versenyben maradjon az utolsó fordulóig, Verstappennek a katari hétvégén mindenképpen Norris előtt kellene végeznie, mert ha az angol csak 2 pontot is tesz a jelenlegi előnyéhez, már biztosan nem lesz beérhető Abu-Dzabiban.

A sprint egyes pontleosztása (8-1) számtalan leosztást tesz lehetővé, egyelőre túl sok a kombináció ahhoz, hogy minden lehetőséget számba vegyünk, ám az is lehetséges, hogy a végére pontegyenlőség alakuljon ki a címért küzdők között: ebben az esetben – első kritériumként – a futamgyőzelmek száma dönt, márpedig Norris (és Piastri) 7, Verstappen 6 nagydíjat nyert idén, igaz, a szinte kötelező két további győzelemmel már a holland kerülne előnybe.

Ha Verstappen 9 vagy annál kevesebb ponttal marad le a címről, verheti majd a fejét a falba, hiszen a Spanyol Nagydíjon épp 9 egységet dobott el, amikor dühében nekihajtott George Russell Mercedesének, az időbüntetéssel pedig az 5. helyről a mindössze egyetlen pontot érő 10. helyre csúszott vissza. A holland már most is bánja a történteket.

A hollandnak – és vele együtt Piastrinak, akire ugyanúgy igaz minden fenti dolog – reményt adhat, hogy 2010-ben a Red Bull-os Sebastian Vettel az utolsó két futam előtt 25 pontos hátrányban volt, ám végül mégis meg tudta szerezni a világbajnoki címet, méghozzá úgy, hogy előtte egy pillanatig sem vezette a tabellát. Szintén emlékezetes Kimi Räikkönen sikere, amikor a ferraris finn 17 pont hátrányt – akkoriban még 10 pont járt egy győzelemért – dolgozott le az utolsó két fordulóban, miközben az újonc mclarenes, Lewis Hamilton Kínában agyonkoptatott gumijai miatt kiesett, Brazíliában pedig műszaki gondja adódott, az összeesküvést sejtő Fernando Alonso pedig nem remekelt. Räikkönen akkor egyetlen egységgel előzte meg a két, pontegyenlőségben záró McLaren-versenyzőt.