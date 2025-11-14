A Red Bull címvédője, Max Verstappen most, három fordulóval vége előtt az éllovas mclarenes Lando Norrishoz képest 49 pontos hátrányban a 3., és bár még nem zárható ki a csoda, az is lehet, hogy a jövő hétvégi Las Vegas-i Nagydíj után már matematikailag sem lesz esélye a zsinórban ötödik bajnoki cím megszerzésére.

A négyszeres bajnok a holland Viaplaynek nyilatkozva tekintett vissza a 2025-ös idényére, melyben egyetlen dolgot bán csak.

„Elégedett vagyok, az egyetlen kritikát érdemlő eset Barcelona” – kezdte.

Emlékezetes, hogy a június eleji Spanyol Nagydíj hajrájában Verstappent a csapat „rossz”, azaz kemény keverékű gumikra állította, majd a biztonsági autós szakaszt követő újrarajtolásnál előbb a ferraris Charles Leclerc-rel, utána a mercedeses George Russell-lel ért össze. A hollandot végül a bokszutcából – nem feltétlenül indokoltan – Russell elengedésére kérték, ő viszont inkább nekihajtott az angol autójának. A versenyfelügyelők 10 másodperces időbüntetéssel jutalmazták a manővert, mellyel Verstappen az 5.-ről a 10. helyre csúszott vissza, 9 pontot szórt el.

Russell vs Verstappen Spanish GP Showdown!

Russell and Verstappen pushed each other to the absolute limit in Barcelona. pic.twitter.com/l4e7eIxY3C — electrif1 (@electri_f1) August 21, 2025

„Mondhattam volna magamban, hogy az autóm nem elég gyors, hagyom a fenébe, de részben az volt ebbe, hogy egyszerűen nem tudom elfogadni, hogy úgy szálljak ki az autóból, hogy nem adtam bele mindent. Az ilyenért nagyon dühös tudok lenni magamra. Nem tudok csak 80%-ot nyújtani. Már eleve ideges voltam az újraindítás után a célegyenesben, majd az első kanyarban történtek miatt, aztán jött a rádióüzenet, hogy adjam vissza a pozíciót [Russellnek]. Akkor aztán leszállt a vörös köd. Ez nem jó, de tanultam belőle, valószínűleg nem lesznek már hasonló pillanataim” – magyarázta.

Verstappen ugyanakkor összességében tényleg nem elégedetlen, öt futamgyőzelem, hét pole szerepel a neve mellett 21 forduló után. „Különösen az időmérők tekintetében vagyok elégedett magammal, főleg, hogy a pályafutásom elején talán az volt az egyik gyenge pontom” – szögezte el.