30 pont – ennyivel vezet Lando Norris a világbajnoki pontversenyben két fordulóval a 2025-ös Forma–1-es szezon vége előtt, miközben a nyári szünet után még ő volt hozzávetőlegesen ekkora hátrányban. A Forma–1-es Las Vegas-i Nagydíjon egy biztonsági második hellyel még közelebb került ahhoz, hogy – akár már a következő, katari hétvégén – világbajnok legyen, ugyanis a csapattársa, Oscar Piastri egy újabb futamot fejezett be mögötte.

Az ötödik helyről várhatta a piros lámpák kialvását az ausztrál, de később is csak a mercedeses Andrea Kimi Antonelli időbüntetésének köszönhetően tudott pozíciót nyerni, így végül egy negyedik hellyel távozhat Las Vegasból. Igaz, nem segített az ausztrál helyzetén, hogy a rajt utáni pillanatokban Liam Lawson az ő autóján támasztotta meg a Racing Bullst, így több mint valószínű, hogy Piastri sérült autóval teljesítette az 50 körös távot.

„Nincs mit mondanom. Érzésem szerint én voltam az egyetlen, aki fékezett a rajt után, el is takarítottak az útból. Ez van” – kommentálta a Sky Sports F1-nek az 1-es kanyarban történteket. „A verseny folytatása is eseménydús volt, igaz, pár hibával talán túlságosan is, de az elejétől fogva úgy éreztem, hogy voltak nehéz pillanataim. Abból a szempontból voltak jók is, hogy amikor tiszta levegőben autóztam, gyors voltam, de addig a pontig nehéz volt, ahogyan azután is, hogy elfogyott.”

„Voltak kisebb-nagyobb elfékezéseim. Talán nem ez a kedvenc pályám a versenynaptárban, de rengeteg olyan helyszín van, amik nem tartoznak a kedvenceim közé, aztán az idén mégis jól sikerültek számomra. Rosszul sikerült a rajt, és utána eltartott egy ideig, mire megtaláltam a ritmust. Később beragadtam Antonelli mögé, ami eléggé visszafogta a tempónkat” – magyarázta.

Amennyiben Katarban Piastri nem szerez legalább öt ponttal többet, mint Norris, számára véget ért az idei világbajnoki küzdelem, ugyanakkor az ausztrál már most sem tartja magát igazán esélyesnek.

„Nyilvánvaló, hogy most már annál többre lenne szükségem, minthogy én álljak az élen” – beszélt lemondóan a helyzetéről a McLaren ausztrálja. „A következő két hétben arra fogok összpontosítani, hogy a lehető legjobban felkészüljek, és a lehető legjobban zárjam az évet. Jó lenne még néhány jó eredményt elcsípni. A bajnokság állása olyan, amilyen. Meglátjuk, mit tudok még tenni.”

A dobogósok – köztük Norrisszal – így látták a Las Vegas-i Nagydíjat: