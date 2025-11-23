Matematikailag továbbra is élnek Max Verstappen világbajnoki esélyei, miután a Red Bull négyszeres és címvédő vb-elsője tükörsima győzelmet aratott a Forma–1-es Las Vegas-i Nagydíjon, miután már a rajtnál az élre tört Lando Norris hibája révén.

A holland idei hatodik és pályafutása 69. győzelmét aratta, mögötte Norrist intette le másodikként a kockás zászlót. A brit így az 150. F1-es futamán újabb lépéssel került közelebb a világbajnoki címhez, ugyanis 30 pontra növelte az előnyét Oscar Piastrival, aki ezúttal is lecsúszva a dobogóról negyedikként, a mercedeses George Russell mögött kocogott be a célba.

Összhangban a Las Vegas-i hétvége presztízsével, az 50 körös viadalt látványos showelemekkel zárták le. Amellett, hogy a dobogósokat egy rózsaszín Lego-Cadillackel szállították a Bellagióhoz – ezzel utalva a bajnokság és a Lego együttműködésére, valamint az amerikai gyártó csatlakozására –, a Disney-megállapodás jegyében Miki egér performansza tette fel az i-re a pontot.

Verstappen, Norris és Piastri hármasával a korábbi Forma–1-es pilóta David Coulthard mellett a többek között az Avatar és a Terminátor című filmekből ismert angol-ausztrál színész, Sam Worthington készítette az interjúkat.

„Normál esetben, amikor nem állunk túl jól a gumikezeléssel, ez egy nehéz verseny lett volna, de ma úgy tűnt, jobban tudjuk kontrollálni a dolgokat, így egy kicsit jobban is tudtam nyomni” – fogalmazott a második Las Vegas-i sikere után Verstappen. „Ennek köszönhetően az első etapban tovább tudtam kint maradni, ezzel sikerült kettéosztani a futamot, ami sokat segített. Jól ment az autó, sokkal inkább úgy, ahogy én szeretem, és a végére tisztes előnyt építettem ki.”

„Továbbra is nagy a különbség, de mindig megpróbáljuk a legtöbbet kihozni magunkból. A következő hétvégén is megpróbálunk nyerni, és aztán meglátjuk, hol végzünk Abu-Dzabiban” – vélekedett a 42 pontos hátrányban lévő holland a bajnoki esélyeiről. „Nagyon büszke vagyok mindenkire. Nehéz és gyönyörű pillanataink is voltak ebben a hullámvölgyekkel teli szezonban, aminek során rengeteget tanultunk, ami sokat ér majd a következő években. Ebbe fogunk majd kapaszkodni, hogy fejlődhessünk, és aztán erősebben térhessünk vissza jövőre, már az év elejétől fogva a bajnokságért harcolva.”

„Hagytam Maxot nyerni! Hagytam, hadd menjen, hadd versenyezzen egyet” – viccelődött Norris. „Amúgy nem, csak túl későn fékeztem, az én hibám volt. Korántsem a mai volt a legjobb teljesítményem, de amikor ez a srác 20 másodperccel nyer, az egyszerűen azért van, mert jobb munkát végzett, és egy kicsit gyorsabb is volt. Mint mindig, most is nehéz, de szórakoztató verseny volt.”

„Jó futamom volt, szerintem a tempónkkal sem volt probléma, egyszerűen gyors volt Max. Én hibáztam az 1-es kanyarban. Muszáj ott rámenősnek lenni, viszont én túlságosan is az voltam. Ez sokba került nekem, de néha megesik” – beszélt a rajtjáról a brit. „Ezzel együtt is jó eredmény a második hely, értékes pontokat jelent, szóval nem vagyok túlságosan csalódott. Gratulálok Maxnak és a Red Bullnak, mert jó versenyük volt, mi pedig már várjuk a következőt.”

„Amikor Max kijött a bokszból, azt hittem, lehet esélyem ellene. Hidegek voltak a gumijai, miközben én elég keményen nyomtam” – összegezte a futamát Russell. „Ezzel azonban tönkre is tettem a gumijaimat, és onnantól kezdve folyton azt szajkóztam a rádión, nem biztos, hogy a gumik bírni fogják a végéig. Nagyon nehéz volt, nem is volt ez egy jó futam, így a dobogó volt a maximum.”