A 2025-ös Forma–1-es idény 22. fordulója, a Las Vegas-i Nagydíj bőven adott beszédtémát a Vezess F1-es podcastje, a Csapatrádió beszélő fejeinek – az évad 22. adásában Szeleczky Ádám Baka Gáborral és Kováts Olivérrel tekinti át, mi történt a bűn városában.

Jogos volt a McLarenek kizárása? Csalt vagy csak bénázott a csapat? Valóban akarják az egyéni bajnoki címet? Lando Norris vagy Oscar Piastri a favorit – tudják egyáltalán, van-e első számú pilóta? Mekkora esélye van Verstappennek a címvédésre? Mit keresett Mickey egér a futamon?

Az adást YouTube-csatornánkon, a Vezess TV-n, valamint az alábbi platformokon is megtalálod:

Spotify

iTunes

RSS feed

Ne maradj le a legfrissebb Forma–1-es hírekről, kövess bennünket Facebookon!