2021-ben még a koronavírus-járvány miatt átszervezések kapcsán került a versenynaptárba, 2023 óta azonban már állandó forduló a Forma-1-es Katari Nagydíj.

Az elsősorban motorversenyekre épített loszaíli pálya több okból is komoly kihívást jelent: egyrészt még ősszel is kíméletlenül meleg lehet – a 2023-as októberi rendezés után nem véletlenül került november végére a tavalyi és idei kiadás –, másrészt a gumikat is gyilkolja az aszfaltcsík, túlmelegedés, kopás vár a Pirellikre.

2023-ban már vészmegoldásként három kötelező kerékcserét vezettek be a futamra, és bár tavaly nem volt semmilyen korlátozás, két gyanús defekt világított rá, hogy valamit tenni kell. Az utólagos vizsgálatok megállapították, hogy a gumik – különös tekintettel a bal elsőkre – a kopási határokig jutottak, ami a nagy oldalirányú erőhatásokkal együtt kikezdte az abroncsok szerkezetét.

A gumiszállító Pirelli a Nemzetközi Automobil Szövetséggel (FIA) és a Forma-1-gyel együttműködve jó ideje egyeztetett a lehetséges megoldásokról, ma pedig bejelentették az eredményt: a 2025-ös Katari Nagydíj hétvégéjén bármelyik abroncsszetten legfeljebb 25 kört tehetnek majd meg a versenyzők.

Ugyanúgy áll ez majd a szabadedzésre, a sprintre és a futamra is – na meg persze a kvalifikációkra is, legalábbis abban az értelemben, hogy azokon futott néhány kör is beleszámít a versenyekre továbbvitt abroncsoknál. Nem számítanak majd ugyanakkor a rajtrácsra menő, a formációs és a sprint leintése utáni körök, a biztonsági vagy virtuális autós körök viszont igen.

A Katari Nagydíj 57 körös, így az előírás alapján kötelező lesz a legalább két kerékcsere.

A Pirelli a helyszínre a hatos palettájáról a három legkeményebb, legtartósabb keveréket, a C1-est, a C2-est és a C3-ast szállítja.