A 32 Celsius-fokos levegő, a 37 fokos aszfalt, a szélcsend és a korábbiakhoz képest magasabb páratartalom kőkemény körülményeket teremtett a Forma-1-es Katari Nagydíjon. A dobogósok egytől egyig kiemelték, mennyire nehéz dolguk volt az autóban, de vegyük sorra, kit hogyan csinált ki a lusaili száguldás.

Max Verstappen (Red Bull): saját bevallása szerint ez volt az egyik legkeményebb versenye, a leintés után többször is leült a földre, látszott rajta, hogy volt már jobban is.

Oscar Piastri (McLaren): az ausztrál a dobogó előtti lihegőben egyenesen a földre feküdt.

Lando Norris (McLaren): menet közben felnyitotta a sisakrostélyát, hogy hűtse magát.

George Russell (McLaren): menet közben felnyitotta a sisakrostélyát, hogy hűtse magát, egy alkalommal a kormányt is elengedte, hogy kezével tereljen az öléhez némi friss levegőt. Saját bevallása szerint az ájulás kerülgette.

LAP 51/57

It’s hot out there! 😰

Looks like George is trying to cool his hands…

and then his face when he pits moments later#F1 #QatarGP pic.twitter.com/8S58xGs5BX

— Formula 1 (@F1) October 8, 2023