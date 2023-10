Max Verstappen idei 14. és pályafutása 49. győzelmét aratta a Forma-1-es Katari Nagydíjon, ami a kötelező extra bokszkiállások mellett az embert próbáló körülményekről is szólt. Az immáron háromszoros világbajnok Red Bull-pilóta mögött a McLaren versenyzői, a sprintfutamon győztes Oscar Piastri, valamint Lando Norris értek célba.

Az 57 körös sivatagi verseny leintését követően David Coulthard, a királykategóriában korábban 13 futamgyőzelmet szerző szakkommentátor készítette az interjúkat a dobogósokkal.

Verstappen többek között arra mutatott rá a nyilatkozatában, hogy a szokásosnál lényegesen kisebb, körülbelül öt másodperces előnyében a különleges gumiszabály játszott közre: sokkal inkább a McLarennek kedveztek a gyakori kerékcserék, mivel a Red Bull egyik fő erőssége a gumikezelésben rejlik.

„Úgy gondolom, a versenyemet az első etapban alapoztam meg. Utána sikerült menedzselnem a tempómat, és a gumikat is sikerült optimális tartományban tartani. A McLarenek nagyon gyorsak voltak újra, így kemény verseny volt” – folytatta a holland. „Ez volt a legkeményebb versenyek egyike, amin indultam. Az öt legkeményebb között biztosan ott van.”

„Azt hittem, már azt fogod mondani, hogy öt másodperces büntetést kaptam… Rendesen megijedtem!” – szólt vissza Coulthardnak Piastri, aki pénteken hasonló helyzetben tudta meg az időmérő edzést követően, hogy elvették a leggyorsabb körét pályaelhagyás miatt. Nagyon boldog vagyok, az első kanyar is jól sikerült, határozottan ez volt a terv a futam előtt” – tréfálkozott az ausztrál, a Mercedesek ütközésére utalva.

„Igazán lenyűgöző volt a tempó, de határozottan ez volt életem legkeményebb futama” – jegyezte meg az újonc.

Piastri mögött Norrist intette le harmadikként a kockás zászló, és bevallotta, őt is megviselte a feszített tempó, illetve a magas páratartalommal vegyített katari forróság. „Az elejétől a végéig remek verseny volt, már az első kör jól sikerült. Tanultam a tegnapi hibámból a rajtnál, akkor ugyanis túl szélesen fordultam. Így viszont jól sikerült a rajt, majd végig jó tempónk volt, valószínűleg ma volt a legjobb a tempónk a pályán” – taglalta a brit. „Nagyon boldog vagyok, de stresszes, forró, izzasztó és picit fárasztó futam volt.”

