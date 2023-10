Nemigen volt kétséges, hogy Max Verstappent kell legyőznie a mezőnynek a Forma-1-es Katari Nagydíj időmérőjén. A péntek esti helyosztón a Red Bull hollandja nem volt hibátlan, de így is verhetetlennek bizonyult, a már-már háromszoros bajnokhoz a mercedeses George Russell és a csapattárs Lewis Hamilton kerültek a legközelebb. A kvalifikáció leggyorsabbjait Naomi Schiff versenyző és tévés szakértő kérdezte a leintést követően, azonban mire eddig eljutottunk, rengeteg idő eltelt.

Először ugyanis a mclarenes Lando Norris köridejének törlésére kellett várni: az élő közvetítésben nyilvánvalóan látszott, a pilóta is pontosan tudta, a döntéshozóknak azonban hosszú percekbe telt, mire elvették a brit körét, miután kiszélesítette a pályát. A második helyről így tizedikre visszaléptetett pilóta miatt Russell, illetve a másik McLaren-versenyző, Oscar Piastri volt Verstappen interjútársa – ám kiderült, Piastri is szabálytalan kört futott, így Hamilton kapta meg a harmadik rajthelyet. Schiff nem is értette, miért Piastrival beszél, hisz ő még úgy tudta, hogy Norrisszal kellene, de egyik McLaren-versenyzőnek sem kellett volna a mikrofon másik végére kerülnie…

Max Verstappen (1.): “Nagyszerűen kezdtük a hétvégét. Trükkösek a körülmények, az új aszfaltnak még kell a gumi. A tapadáshatár nagyon necces, ha túlerőlteti az ember, az autó hátulja kitör. Nagyon örülök a pole-nak, jó nap volt ez számunkra.”

“Szeretnék vasárnap nyerni” – mondta a holland arra a kérdésre, mi a terve, ha már szombaton világbajnok lesz. “A pole-ba tettük az autót, természetesen nyernénk, de előbb legyen holnap is egy jó napunk. Az autó gyors, de holnap délután is nehéz lesz a gumikat működésre bírni, mert a pálya homokos lesz. Remek kezdés ez, az autó is jól működik, ez minden, amiben reménykedhettem.”

George Russell (2.): “Mindenkinek trükkös volt ez a nap. Az új aszfalt nagyon csúszós, erősen szeles volt az idő, homokot fújt a pályára a szél. Az időmérős körök elképesztőek voltak ahhoz képest, amiket korábban teljesítettünk, jó móka volt. Nagyon örülök a harmadik helynek (az interjú alatt még így tudta Russell – a szerk.), ez jobb, mint amire számítottunk.”



“Lando és a McLarenek nagyon gyorsak, és tudjuk, hogy Max külön ligában autózik. Ahhoz, hogy bebiztosítsuk a Ferrarival szemben a konstruktőri második helyet, konzisztensnek kell lennünk.”

Oscar Piastri (az interjú alatt még 3., a büntetése után 6.): “Harmadik vagyok. Hogy őszinte legyek, nemigen vagyok elégedett magammal, az utolsó köröm nagyon elszúrt volt és maradt még benne, de befértem a legjobb háromba.”

“Nagyszerű lenne újra dobogóra állni, teljesen más ez a hétvége Szuzukához képest. Nagyon csúszós a pálya, folyamatosan tanulunk és a legjobbamat nyújtom. Van még egy időmérő holnap és egy sprintverseny, próbálok majd jobb kört futni a kvalin és egy jó napot összehozni.”

“Olyan az autó, amilyen, jónak érződött. Meglátjuk, meddig jutunk vele. Nehéz a pálya, nem könnyű hozzászokni a csúszóssághoz, mindenki dolgát megnehezíti ez.”