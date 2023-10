A sem az időjárási és pályaviszonyok, sem a gumihasználat szempontjából nem igazán reprezentatív első és egyetlen szabadedzés után helyi idő szerint 20 órakor megkezdődött a 2023-as Forma-1-es Katari Nagydíj vasárnap rajtsorrendjéről döntő időmérő a loszaíli pályán. (Hogy aztán szombaton csakis a sprintverseny időmérőjére és magára a sprintversenyre koncentráljon az F1.)

A Q1 kezdetén immár sötétben, reflektorok fényei alatt, a késő délutáninál enyhébb, de továbbra is meleg időben – 35 helyett 32 fokos levegő-, 42 helyett 35 fokos aszfalthőmérséklet – mérsékeltebb szél mellett gurultak az autók a pályára.

Elsőként a Red Bull párosa ment ki, de a mezőny jelentős része azonnal követte is őket. Az Alpine-nál nem sikerült tökéletesen a garázs elhagyása, a gyors sávba való fordulásnál egymást akadályozta a két autó.

Míg délután sokan fel sem tették a lágy Pirelliket, az első szakasz kezdetén kizárólag a Mercedes versenyzői próbálkoztak a sárga, közepes keverékű gumikkal.

Természetesen a Red Bull-os Max Verstappen nyitott az élen, de az astonos Fernando Alonso hamar eléje ugrott, majd Charles Leclerc, Lando Norris is jobb időt ment – a versenyív továbbra is folyamatosan tisztult, gumizódott.

Az első pár gyors kört követően a Alonso, Ocon, Leclerc, Verstappen, Piastri, Cunoda, Gasly, Sargeant, Perez sorakozott a top 10-ben, de tényleg szinte minden befutónál változott a sorrend. Norris gyors körét pályaelhagyás miatt elvették, a Mercedesnél nem jött be a közepes keverék, váltottak. Russell és Hamilton félidőben még idő nélkül, az utolsó két kieső helyen állt.

A lágyakon Russell a 2., Hamilton a 3. helyre tudott előrelépni. Nem volt túl biztató, hogy Albon korábbi körét 6-7 perccel később törölték, senki nem érezhette teljesen biztonságban magát.

A második hullámban újra csak gyakorlatilag mindenki újra és újra javítani tudott, ahogy fejlődött a pálya, az élen Leclerc, Norris, Verstappen váltotta egymást. Alonso csak egy kis korrekció miatt nem volt első néhány pillanatra. Nyilvánvaló volt, hogy egészen a végéig hajtani kell.

A hajrában Lewis Hamilton volt veszélyben, de az utolsóként befutók közül már senki nem tudta kitolni a 14. helyről. Az utolsó továbbjutó Alexander Albon volt, búsúzott csapattársa, Logan Sargeant, Lance Stroll az egyik Aston Martinnal, az AlphaTauri újonca, Liam Lawson, a haasos Kevin Magnussen, valamint az Alfa Romeo kínai versenyzője, Csou Kuan-jü.

A 15 perces Q2 elején se várt sokat a mezőny, utolsókként Perez, a mercedesesek és Albon mentek ki.

Ami a gyors köröket illeti, Verstappen 1:24,758-cal szorította maga mögé a többieket, akik utána nem is bírtak ezzel, mögötte Russell, Hamilton, Gasly, Alonso sorakozott féltávnál.

4 perccel a vége előtt Piastri, Hülkenberg, Sainz, Bottas és Norris volt az utolsó ötben.

A mclarenesek aztán friss lágyakon az első két helyre ugrottak, miközben Sainz és a mögötte haladó Verstappen kis híján koccant – igazi feltartásról nem volt szó, egyikük sem volt gyors körön.

Az utolsó percben a holland ugrott az élre, miközben Perez csak a 9. időt tudta hozni, a Ferrari spanyolja pedig kiesett, nem tudott eleget javítani.

A második szakasz végén, az utolsó pillanatban Hamilton lett a leggyorsabb, Perez korábbi idejét viszont elvették, így a 13. helyre csúszott vissza.

Búcsúzott az alphatauris Cunoda Juki, a már említett Sainz és Perez, a williamses Albon, valamint Hülkenberg a Haaasszal.

Az élmezőny sorrendjét eldöntő Q3 10 percében Bottas nyitott az élen, de nem meglepő módon Alonso, majd hatalmas, bő egy másodperces előnnyel Norris is előreébb ugrott, igaz, a mclarenes angol körét szinte azonnal törölték.

Verstappen 1:23,778-cal lett első, a holland a mclarenes Piastrit előzte meg, akit aztán a mercis Russell is hátrébb tolt. Hamilton aztán mindkettejüknél jobb körrel lett a 2.

Norris egy ponton a csapatrádión is beismerten feltartotta Sainzot, nem nézett ki jól az eset. Leclerc körét pályaelhagyás miatt elvették.

A „finálét” Verstappen nyitotta, de mögötte azonnal mindenki más is sietett kifelé bő 3 perccel a vége előtt. Kérdés volt, hogy van-e értelme az utolsók között az elsőnek lenni, amikor pillanatról pillanatra folyamatosan javul a pálya, a tapadás.

A befutóknál Verstappen nem javított. Norris gyors volt, de kiszélesítette a pályát a 6-os kanyarban, így hiába lett 2. Hamilton és Alonso előtt, valószínű volt, hogy elveszik a 2. helyet érő kört.

Az utolsó pillanatokban Russell a 3., Piastri a 4. helyre ugrott, Norris büntetése esetén előrébb léphettek volna, amit a kiszállás után meg is erősítettek: az angol csak a 10. lett az alfás Bottas mögött. A wokingi csapatnál aztán tényleg verhették a fejüket a falba, ugyanis Piastri utolsó körét is törölték – épp az interjúk közben -, az ausztrál a 6. helyre esett vissza, Hamilton lépett a 3. rajthelyre.