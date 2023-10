35 Celsius-fokos levegő- és 42 fokos aszfalthőmérséklet mellett, a lenyugvó nap fényében kezdődött a 2023-as Forma-1-es idény 17. fordulója, egyben negyedik sprinthétvégéje, a Katari Nagydíj.

A 2021 után idénre teljesen átépített és újraaszfaltozott helyszínen erősebb lökésekkel tarkított, nagyjából 30-35 km/órás állandó szél nehezítette a munkát, egyetlen edzés alatt kellett felkészülni a péntek esti hagyományos időmérőre, a szombati sprintidőmérőre és -futamra, valamint a vasárnapi nagydíjra.

We are GREEN for FP1, our first session of the weekend!

As a reminder, we have just one solitary practice session in Lusail, with qualifying later on on Friday, followed by Sprint Saturday!#QatarGP #F1Sprint pic.twitter.com/gZNEgeBl3P

