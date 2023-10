A Forma-1-ben újabb sprinthétvégét tartanak, azaz a három egyórás edzés helyett a Katari Nagydíjon mindössze egyetlen szabadedzés lesz a felkészülésre, az autók finomhangolására, hogy aztán péntek este már a vasárnapi rajtsorrendről döntő időmérőt tartsák, szombaton pedig előbb a sprintverseny kvalifikációját, majd magát a rövid futamot rendezzék meg.

Az egyetlen edzés normál körülmények között is növeli a bizonytalanságot, boríthatja a papírformát – ami nézői szempontból persze jó –, de a loszaíli helyszínen különös kihívást jelent majd, hiszen az F1 legutóbbi, 2021-es látogatása óta teljesen újraaszfaltozták a pályát, a gumikopás nagy lehet, a tapadás pedig egyelőre beláthatatlan mértékben javul a hétvége előrehaladtával, ráadásul igen meleg és nagyon szeles idő fogadja a mezőnyt.

„Sok a kérdőjel. Igyekeztünk a lehető legjobban felkészülni a szimulátoron, de az aszfaltot nem ismerjük. Nagyon szeles is lesz, ami szintén nagyon megnehezíti a dolgunkat, mert az új generációs autók nagyok, szélesek, elég érzékenyek a szélre. Szóval sok ismeretlen vár ránk, de örömmel jövök ide, gyönyörű pálya, élvezetes rajta vezetni” – mondta a harmadik világbajnoki címét valószínűleg a hétvégén megszerző Red Bull-os Max Verstappen.

A ferraris Charles Leclerc is hasonló aggodalmakat fogalmazott meg csütörtökön:

„Egyértelműen nagyon nehéz lesz, mert szélsőségesen magas a hőmérséklet, általában pedig kell egy kis idő ahhoz, hogy átlássuk, hol vannak a hűtés határai stb. Most viszont egyetlen edzés lesz, méghozzá egy teljesen újraaszfaltozott pályán, szóval nagyon sok mindenről kell információt gyűjtenünk. Nagyon jól, de nagyon rosszul is elsülhet. Keményen dolgoztunk a felkészülésen, hogy jól alakuljon, remélem, így is lesz”

A szél erejét jól érzékelteti, hogy néhány órával ez első edzés előtt el is mozdította a bokszutca kijáratánál található lámpát, úgy kellett visszaszerelni.

Last minute cleaning efforts at Qatar. Wind still blowing strong from ahead on pit straight. The pit exit light had been blown out of position and needed some readjusting. Expect huge track evolution during the day. #AMuS #F1 #QatarGP pic.twitter.com/JawgHsxgom

