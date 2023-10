Daniel Ricciardo számára nem alakult valami jól az F1-es visszatérés, az AlphaTaurihoz a várakozásokat alulmúló újonc, Nyck De Vries helyére a Magyar Nagydíjra beültetett ausztrál veterán mindössze két hétvégét teljesített, mielőtt a Holland Nagydíj második szabadedzésén egy szerencsétlen balesetben eltörte a bal kezét.

A 34 éves pilóta már másnap kézspecialistához utazott, hogy hamar megműtsék, ám a hétszeres törés nem gyógyult gyorsan, így Zandvoortban, Szingapúrban, Szuzukában is a Red Bull fiatal neveltje, Liam Lawson helyettesítette – méghozzá igen szépen –, és ahogy a héten kiderült, még most, a Katari Nagydíjon is az új-zélandi vezet helyette.

Ricciardo most a közösségi médiában jelentette be, hogy a két hét múlva következő Amerikai Nagydíjon ül vissza az autóba: „Újabb nap a szimulátorban, alakulok. Találkozunk Austinban!” – írta az Instagramon.

Ami Lawsont illető, az ifjonc magától Ricciardótól tudta meg, hogy még Loszaílban is ő vezet helyette:

„Hétfőn épp ebédeltem, amikor egy ismeretlen számról jött egy FaceTime-hívásom. Nem igazán értettem, mert nem szoktak csak úgy hívogatni a FaceTime-on, de felvettem, Daniel volt az. Azt mondta, kapok tőle még egy hétvégét. Nyilván örülök, hogy megint itt lehetek, autóba ülhetek. Izgatottan várom a katari versenyt!” – mesélte csütörtökön a helyszínen.

Az AlphaTauri a Japán Nagydíj idején tett bejelentése szerint 2024-ben Ricciardót és Cunoda Jukit indítja, a kiválóan bemutatkozó Lawson a jövő évben a két Red Bull-csapat közös tartalékosa lesz.