Max Verstappen nyerte a 2023-as Forma-1-es Katari Nagydíjat, a Red Bull hollandja a McLaren-versenyzők, Oscar Piastri és Lando Norris társaságában ünnepelt a lusaili pályán. A kötelező három kiállás miatt egy, az átlagnál nehezebben követhető, ennek ellenére a megszokottaknál kevésbé izgalmas verseny volt a katari.

Az 57 körös futam villanyfényes körülmények között zajlott, a levegő 32, az aszfalt 37 Celsius-fokos volt a rajt idején. 18-en vágtak neki a futamnak a rajtrácsról: Sergio Perez a Red Bull-lal a sprintes balesete után újjáépített autójával a bokszból indult. A ferraris Carlos Sainz egyáltalán nem rajtolt el: csapata üzemanyagszivárgást észlelt autóján, melyet nem tudtak megjavítani a rajtig.

Carlos Sainz is a non-starter due to a fuel leak #F1 #QatarGP pic.twitter.com/4U8al9s6y8 — Phillip Horton (@PHortonF1) October 8, 2023

A futam már előzetesen izgalmasnak ígérkezett taktikai szempontból, ugyanis a Pirelli problémái miatt előírták, hogy egy szett gumival legfeljebb 18 kört lehet megtenni. Ennek részleteiről itt írtunk:

A mezőny többsége közepes gumikon kezdte a nagydíjat, négyen (a mercedeses Lewis Hamilton, Valtteri Bottas az Alfa Romeóval, Liam Lawson az AlphaTaurival és a haasos Kevin Magnussen) a lágy abroncsokat választották. A keményeket csak a bokszból induló Perez választotta kezdésnek.

A rajtnál Verstappen megőrizte a vezetést a mögüle induló George Russell előtt. A két Mercedes ütközött az első kanyarban, Russellre ráfordult a csapattárs Hamilton, aki azonnal kiesett, és Russell is megforgott. A sóderágyban ragadt Hamilton-féle Mercedes miatt pályára küldték a biztonsági autót.

A káoszban Verstappen mögé négy helyet javítva feljött a sprint győztese, Oscar Piastri a McLarennel. Fernando Alonso haladt ekkor a harmadik helyen az Aston Martinnal, Charles Leclerc következett negyedikként. Mögöttük Esteban Ocon (Alpine), Lando Norris (McLaren), Pierre Gasly (Alpine), Cunoda Juki (AlphaTauri), Bottas és Nico Hülkenberg (Haas). Russell az utolsó helyen folytatta a versenyt.

A kerékcserék még a biztonsági autó mögött, a negyedik körben elkezdődött: Bottas, Kevin Magnussen (Haas), Lance Stroll (Aston Martin) és Liam Lawson (AlphaTauri) éltek a kedvezményes csere lehetőségével.

Verstappen az ötödik kör elején indíthatta újra a versenyt, Piastrit sikeresen leszakította magáról a restartnál. Simán lezajlottak az első körök, hátul a 13-14. helyen Russell és Perez között volt némi csata, melyből a mercedeses jött ki jobban. Hülkenberget ekkor megbüntették: 10 másodpercet kapott, mert Sainz üres rajtkockájából indult.

Verstappen ugyan elnyúlt, de a legnagyobb ellenfele, Piastri próbálta vele tartani a lépést. Piastri és a mögötte haladó Alonso között nagyobb volt a különbség, igaz, a spanyol a 7. körben ki is futott a pályáról egy megcsúszást követően. A háromszoros világbajnok tempóelőnye ennek ellenére megkérdőjelezhetetlen volt.

A sprintnél simább mederben csordogáltak tehát az események egészen a 10. körig, Russell és Perez előretörését lehetett figyelni. A brit fellépett a pontszerzők közé, amikor Cunoda megkezdte a kerékcseréket – és garantált volt a szabályok miatt, hogy követik majd hamarosan a többiek is példáját.

Az élmezőnyben Alonso csapott bele először a lecsóba, már a 12. körben cseréltek nála. Leclerc jött fel ekkor a 3. helyre, de csak egy körig maradt itt: Piastrival együtt a következő körben a bokszba rohant az első kerékcserére. A 14. körben Norris, Hülkenberg és a williamses Logan Sargeant volt a soros, majd pár kör alatt mindenki. A cserék után Leclerc rövid időre Alonso elé került, de a már üzemmeleg gumikon a spanyol visszavette a helyét.

Verstappen kihasználta viseltes gumijaival a maximális távot, a 17. körben érkezett első kiállására. Ebben a körben összecsapott Leclerc és Norris, kettejük között tétre menő meccs volt. Az első összecsapást a monacói nyerte, de volt olyan pillanat, amikor a brit előrébb volt.

A 18. kör végére mindenki volt már egyszer kereket cserélni, így látszott a tiszta állás. Verstappen 8 másodperccel vezetett Piastri előtt, Bottas pedig a harmadik volt korai kiállása miatt. Alonso volt a negyedik Stroll előtt, Norris pedig megelőzte Leclerc-t a 6-7. helyen. Pontszerző helyen autózott még Ocon, Gasly és Russell. Perez felzárkózása ekkor a 14-15. hely körül tartott.

Alonso a 20. körre már feljött a dobogóra, Bottas az Alfa Romeóval nem autózott dobogós tempót. Norris azonban annál inkább: a 21. körben elment Stroll mellett, Bottast pedig a 22. körben vadászta le. Így az első négy helyen Verstappen, Piastri, Alonso, Norris volt a sorrend.

Lance releases Fernando to keep him on the chase for PIA and the top positions. ➡️ Fernando flies past BOT and back into P3! Lance follows behind in P5.#QatarGP pic.twitter.com/9dXUiWA4CL — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) October 8, 2023

A 22. körben eljött a biztonsági autó alatt cserélők bokszkiállásának ideje, így Bottas és Stroll is kiestek az élmezőnyből a sor végére. Norris mögött így Leclerc következett, majd Ocon, Gasly, a franciával nagyot meccselő Russell, Perez és Cunoda, aki a következő körben a bokszba hajtott.

Lap 21/57 After pit stops across the grid, Esteban and Pierre now sit in P8 and P9 respectively. #Alpine #QatarGP pic.twitter.com/yK3edLkwba — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) October 8, 2023

Russell megelőzte Piastrit a 23. körben, a 25.-ben pedig Ocont is utolérte. Ekkor borult megint minden sorrend a második körös kerékcserék kezdetével az élmezőnyben, Piastri, Leclerc és Ocon is gumikat cseréltettek. Alonso mindeközben arra panaszkodott, hogy forr az ülése.

Ha a rengeteg kerékcsere okozta folyamatos állásváltozás nem lett volna elég, a pályahatárokra is figyelni kellett. Elsőként Perez járt pórul, repült neki az öt másodperces büntetés.

LAP 28/57 That’s Checo Perez, and that’s his fourth time outside track limits this evening Stewards hand the Mexican a five-second time penalty #F1 #QatarGP pic.twitter.com/7ptU2frYmg — Formula 1 (@F1) October 8, 2023

A bokszkiállások során Norris átlépte Alonsót, így virtuálisan a két McLaren állt Verstappen mögött a 2-3. helyen. Mindezt a valóságban csak azt követően lehetett látni, hogy szinte mindenki megejtett legalább két kerékcserét. Erre a 36. körig kellett várni.

Alonso a 34. körben komolyat hibázott, több helyet is veszített egy sóderágyas kalanddal. Elment mellette a versenybe időközben szépen visszatérő Russell, valamint Leclerc is. Így álltak ekkor a pontszerzők: Verstappen, Piastri, Norris, Russell, Csou (még csak egy cserével), Leclerc, Alonso, Bottas, Stroll, Ocon. Csou cseréje után Gasly jött be a legjobb tízbe. Perez az öt másodperces büntetés letöltése után 11. volt, ám kapott még egyet ugyanezért.

LAP 33/57 Alonso is off at Turn 2 😮 He gets back on track just in front of Leclerc but the Ferrari driver overtakes immediately #F1 #QatarGP pic.twitter.com/pF3ZoCrOId — Formula 1 (@F1) October 8, 2023

Bottas és Stroll megint visszafelé lépegettek a mezőnyben a használtabb abroncsaikon, a 40. körben ők le is tudták utolsó tervezett cseréjüket. Így tett egyébként a mezőny komplett második fele. Sargeant ekkor döntött úgy, hogy kiáll a versenyből, mert konkrétan a rosszullét kerülgette vezetés közben az amerikait.

Verstappen a 42. körben 10 másodperccel vezetett Piastri előtt, akire lassan lopakodva közeledett Norris – ekkor három másodperc volt a két McLaren-pilóta között. Russell üres térben autózott a negyedik helyen, ahogy Leclerc, Alonso, Ocon, Gasly, Perez (büntetéssel a tarsolyában) és Albon is.

A 44. körben Stroll és Gasly is kapott egy-egy 5 másodperces büntetést pályakiszélesítésért, Piastri pedig a második helyről kiállva letudta utolsó cseréjét. Jött vele Leclerc és Perez is, majd a következő körökben mindenki.

Perez a 46. körben kört kapott Verstappentől, igaz, a holland ekkor még nem volt túl kerékcseréjén. Közben Piastri és Norris között tovább csökkent a differencia a bokszutcában, ekkor más csak bő két másodperc volt.

LAP 45/57 Norris pits but can’t get out ahead of team mate Piastri – it was close though! 🤏 Both McLarens have hard tyres on until the end of the race – Piastri’s P3, Norris is P4 #F1 #QatarGP pic.twitter.com/JwCsZFpgah — Formula 1 (@F1) October 8, 2023

Gasly a 47. körben beszedett még egy öt másodperces büntetést pályakiszélesítésért, A 48. körben pedig Albon is kapott egy ilyen ötöst.

A McLarennek eközben más gondjai voltak: próbálták Norris kedélyeit hűteni, hogy ne támadja Piastrit, és csak érjenek a pilóták célba dupla dobogóval.

A meleg nem csak Sargeanten fogott ki, Russell is hűtötte magát a célegyenesben elengedett kormánnyal, kezével levegőt terelve magához, illetve az 51. körben felcsapott sisakrostéllyal autózva a bokszba az utolsó kerékcseréjére. Norris is így tett.

LAP 51/57 It’s hot out there! 😰 Looks like George is trying to cool his hands… and then his face when he pits moments later#F1 #QatarGP pic.twitter.com/8S58xGs5BX — Formula 1 (@F1) October 8, 2023

Miután Verstappen az 52. körben letudta utolsó, egyébként lassú bokszkiállását, 4 másodperc volt az előnye Piastri és Norris előtt. Russell volt a negyedik Leclerc, Alonso, Ocon, Bottas, Stroll és Perez előtt.

Ez még nem a végeredmény volt, ugyanis 3 körrel a vége előtt Stroll még kapott egy öt másodperces büntetést. A kanadai emiatt kicsúszott a pontszerzők közül a végén, a 9. helyet megörökölte Perez, az utolsó pontot pedig Csou kapta – ezeket az eredményeket azonban még nem érdemes kőbe vésni, jöhetnek még később büntetések.

FRISSÍTÉS: Perez percekkel a leintés után kapott is öt másodpercet, így visszacsúszott Csou mögé, a 10. helyre.

Ami biztos, hogy Verstappen végül 5 másodperces előnnyel nyerte első futamát immár háromszoros világbajnokként, Piastri pedig megőrizte a második helyet Norris előtt.

MAX VERSTAPPEN WINS IN QATAR!!! An incredible 14th win of the season 💪 Piastri finishes P2, Norris P3 🙌#F1 #QatarGP pic.twitter.com/zcTrZME2ru — Formula 1 (@F1) October 8, 2023

A bajnokság állása:

Verstappen – 433 p – VILÁGBAJNOK

Perez – 223 p

Hamilton – 194 p

Alonso – 183 p

Sainz – 153 p

Leclerc – 145 p

Red Bull – 656 p – VILÁGBAJNOK

Mercedes – 326 p

Ferrari – 298 p

Aston Martin – 230 p

McLaren – 219 p

Alpine – 90 p

A világbajnokság két hét múlva az Amerikai Nagydíjjal folytatódik.