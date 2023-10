Már a Forma-1-es Katari Nagydíj első kanyarjában összeütköztek egymással a Mercedes versenyzői, miután Lewis Hamilton kívülről támadva ráhúzta az autót csapattársára, George Russellre. Az összeakadás következtében Hamilton a sóderágyban rekedt, Russell sérült autóval kecmergett a bokszutca felé, így a biztonsági autó is pályára lépett.

Pedig a brackley-i gárda remek kilátásokkal várhatta az 57 körös távot, ugyanis Hamilton és Russell kettőse a második és a harmadik helyről, az előbbi ráadásul friss lágy gumikon indulhatott. A hétszeres világbajnok közvetlenül az eset után a csapattársára hárította a felelősséget. „A saját csapattársam lökött ki” – morgolódott a csapatrádión Hamilton, aki később a Sky Sports F1-nek nyilatkozva már máshogy vélekedett a történtekről, noha elismerte, felvételről még nem látta az első körös ütközésüket.

„Nagyon sajnálom, mert ez jó lehetőség lett volna a csapatnak is, hogy erős pontszerzéssel zárhassak” – kezdte gondolatait a 38 éves brit, majd hozzátette: „Nem igazán értettem a pillanat hevében, mi történt, csak nyilvánvalóan éreztem egy ütést hátulról. Nem gondolom, hogy George-nak lett volna hová menni, így ez csak egy a szerencsétlen helyzetek közül. Idősebbként vállalom a felelősséget. Elképesztően kiábrándító egy ilyen eredmény, és nagyon ritkán fordul ez elő velem.”

Hamilton zárásképpen megjegyezte, bízik benne, hogy Russell vissza tud zárkózni, és szurkolni is fog ezért. Az eset után Russell a mezőny végéről kezdte meg a felzárkózást, végül negyedikként intették le. Az egyetlen versenyben maradt Mercedes-pilóta viszont még az újraindítás előtt sem tudott napirendre térni. „Őszintén szólva nem találom a szavakat. Most láttam a kivetítőn a visszajátszásokat. Semmit sem tudtam csinálni, szendvicsbe kerültem” – magyarázta.

Russellt aztán Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke kezdte el nyugtatni, aki távolról, az otthonából kapcsolódott be az eseményekbe, miután közelmúltbéli térdműtétjét követően továbbra is lábadozik. „George, versenyezzünk most. Hozzuk ki a legjobbat belőle” – üzente az osztrák szakember.

Frissítés (22:40)

A versenyt követően a stewardok vizsgálták Hamilton és Russell koccanását. Noha főként Hamiltont találták vétkesnek, de mivel nem teljes mértékben és közvetlenül a rajt után történt az incidens, amiatt végül nem osztottak ki büntetést, mint az órákkal a leintést követően kiderült.