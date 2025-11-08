2023-ban a Forma-1-es gumik annyira nem bírták a katari pálya terhelését, hogy úgy döntöttek, mindenkinek legalább háromszor ki kell állnia kereket cserélni. A szigorítás 2024-re eltűnt, azonban a gumik így is sokat kaptak. Két defekt is volt a tavalyi versenyen, és Lewis Hamilton, illetve Carlos Sainz bal első Pirellijének kilyukadásához hozzátett, hogy törmeléken hajtottak át, a Pirelli akkori vizsgálata szerint a nyomásvesztés már korábban elkezdődött, mely a túlhasználat számlájára írható.

A Katari Nagydíj 2025-ben is a Forma-1-es versenynaptár része, a szezon utolsó előtti fordulójának ad otthont. Könnyen lehet, hogy idén is lesznek a 2023-ashoz hasonló különszabályok, legalábbis erről ír az Auto Motor und Sport. A német szaklap szerint a dolgot a Pirelli kezdeményezte a gumiblama elkerülése miatt.

Információik szerint a gumiszállító, illetve a csapatok között még mennek az egyeztetések arról, hogy mi legyen, de az fix, hogy a Pirelli nem szeretné megmondani, hogy x darab kiállás legyen kötelező, mivel az a gumik szempontjából nézve veszélyes trükközésre adhat teret. Két éve sem azt mondták, hogy kötelező a három kerékcsere, hanem azt, hogy egy szett gumival csak 18 kört lehet menni, de a versenytáv miatt ez azt jelentette, hogy mindenkinek háromszor kellett megfordulnia a szerelőknél.

Hogy pontosan milyen szabályozás jön, az tehát még a levegőben lóg, de az biztosnak tűnik, hogy legalább két kiállásos futam lesz a katari biztonsági okokból.

A katari futam egyébként nem csak a gumikat gyűrte meg nagyon, hanem a pilótákat is, 2023-ban kilencen panaszkodtak kisebb-nagyobb problémákra a verseny alatt vagy után: