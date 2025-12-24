2025-ben Max Verstappen végzett a Forma-1-es versenyzők bevételi listájának élén a Forbes magazin összeállítása szerint. A lap nem a teljes bevételeket listázta, hanem a pályán elért eredmények és teljesítmény alapján keresett összegeket illeti.

A Red Bull istálló 28 éves holland kiválósága a kimutatás szerint nagyjából 114 millió ausztrál dollárral (25,2 milliárd forint) lett gazdagabb az idei esztendőben, ami hárommillióval több mint tavaly. Az összeg Verstappen 97 milliós alapfizetéséből és a 16 milliós teljesítmény-bónuszból áll össze, és a holland pilóta pénzügyi elsősége annak ellenére sem forgott veszélyben, hogy végül két ponttal lemaradt a világbajnoki címről, amelyet Lando Norris, a McLaren brit versenyzője kaparintott meg.

A Forbes kereseti listájának második helyén a hétszeres vb-győztes Lewis Hamilton végzett 105 millió ausztrál dolláros (23,2 milliárd forint) fizetésének és 752 ezres bónuszainak köszönhetően. A brit versenyző a Ferrarinál töltött első idényében az F1 történetének legmagasabb garantált alapbérét kapta meg. Ugyanakkor ezt csak minimális bónusszal tudta megfejelni, mert elképesztően gyengén szerepelt. Saját 19 éves pályafutásában ez az első, amelyben nem állhatott dobogóra, de nem néz ki jobban, ha Ferrari versenyzőként vizsgáljuk, ugyanis 44 éve nem volt a Scuderiának olyan pilótája, aki ne szerzett volna legalább egy dobogós eredményt az első idényében a csapatnál.

A bevételi rangsor harmadik helyén a világbajnok Norris végzett 86,4 millió ausztrál dollárra (19,1 milliárd forint) becsült összeggel, ötödikként pedig Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája zárt 45 milliós (9,9 milliárd forint) bevétellel. Nagyot lépett előre – hetedikről negyediknek – Oscar Piastri, a konstruktőri vb-címet sorozatban másodszor elhódító McLaren ausztrál versenyzője, aki összességében 23,3 millió ausztrál dollárral többet keresett, mint a tavalyi 33 milliós összeg, ennek elsődleges oka pedig a folyamatos dobogós helyezések miatt kapott bónuszok mértéke.

A szponzori bevételekkel nem számolt, de a magazin megjegyezte, hogy változatlanul Hamilton a Forma-1 kereskedelmi szempontból legvonzóbb versenyzője, az ő “pályán kívüli” keresetét 30 millió ausztrál dollárra becsülik, szemben például Verstappen szponzorációs forrásokból összeszedett, kilencmillióra taksált összegével.

