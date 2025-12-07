Aligha gondolta volna bárki is, hogy Lewis Hamilton első ferraris szezonjának fénypontja a kínai sprinten aratott elsőség lesz. A hétszeres világbajnok hatodikként végzett, kikapott a csapattárs Charles Leclerc-től, de talán ennél is fájóbb lehet számára, hogy 19 eddigi F1-es szezonjából ez az első, amikor nem állt egyszer sem dobogóra.

Talán ennél is durvább az a statisztika, melyre a Racefans hívta fel a figyelmet. Hamilton ugyanis 44 év után az első olyan Ferrari-pilóta, aki

első teljes szezonjában nem állhatott a dobogóra.

Utoljára Didier Pironi volt az 1981-ben, akinek egész évben meg kellett elégednie pódiumok nélkül. A francia versenyzőt sorban követők mind-mind pezsgőzhettek legalább egyszer, 2025-ig és Hamiltonig bezárólag. Egyetlen kivételként Ivan Capellit említhetnénk 1992-ből, de vele nem volt kíméletes a Ferrari: két futammal a szezon vége előtt kitették a szűrét.

Joggal merül fel ezek után a kérdés, hogy mi motiválta Hamiltont egy ilyen szezonban. A hétszeres világbajnok válaszolt is erre. “Hihetetlen támogatást kaptam rengeteg embertől, aki velem együtt utazza körbe a világot. Rengeteg rajongó küldött üzenetet, ez vitt előre. Anyukám fenomenális támogatóm volt, de apukám, a családom is ott volt.”

“Mondhatom, hogy szerencsére. Ott voltak mellettem ezek a jó emberek minden egyes hétvégén. Fiatalok és idősek szurkoltak, és emlékeztettek, miért csinálom azt, amit csinálok, hogy ne adjam fel. Ez hihetetlen és nagyra becsülöm” – fogalmazott Hamilton a Forma-1-es Abu-dzabi Nagydíj után.