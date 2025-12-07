A Red Bull hollandja, Max Verstappen nyerte a 2025-ös Forma-1-es Abu-dzabi Nagydíjat a McLaren párosa, Oscar Piastri és Lando Norris előtt. Norris eredménye a többiekétől függetlenül elegendő volt arra, hogy megszerezze első világbajnoki címét.

Az 58 körös, villanyfényben rendezett futamot a többség közepes gumikon kezdte, de már a bajnokesélyesek között is volt eltérés, ugyanis Piastri keményekkel indult. Rajta kívül még Cunoda Juki (Red Bull), Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) és Lance Stroll (Aston Martin) választotta a kemény Pirelliket az induláshoz, míg Lewis Hamilton (Ferrari), Alexander Albon (Williams) és Nico Hülkenberg (Kick Sauber) a lágyakkal rajtolt.

A rajt sima volt Max Verstappen megőrizte a vezetést a Red Bull-lal. Lando Norris óvatosra vette a figurát, nem is nagyon küzdött, amikor a mclarenes csapattárs Piastri előzte. Norris mögé Charles Leclerc (Ferrari) és Fernando Alonso (Aston Martin) jöttek fel, George Russell (Mercedes) visszaesett két helyet.

9 fotó

Russell a negyedik körben egyet visszavett az elbukott pozícióiból, miközben Leclerc próbálta komolyan támadni Norrist. Verstappen ugyan két másodperccel ellépett Piastri előtt, de úgy tűnt, mintha próbálná egyben tartani a mezőnyt.

A futam első kerékcseréje már a 8. körben megtörtént Hülkenberg váltott a mezőny végén lágyakról kemény gumikra. Egy körrel később a másik két lágy gumis, Hamilton és Albon is így jártak el. Cseréjük után a trió korai tempója jól jelezte, hogy Verstappen és az élmezőny visszafogottan ment, de a legjobbak között azért így is voltak hézagok. Leclerc is kissé leszakadt Norris mögül a 13-14. kör környékére.

A 15. körben megkezdődtek az élmezőnyben is a kerékcserék, Russell, Isack Hadjar (Racing Bulls) és Oliver Bearman (Haas) is váltottak. A dominók ezzel elkezdtek dőlni, a 17. körben Norris és Leclerc egyszerre jártak a bokszban. A McLaren britje egy hosszú vonat mögé érkezett a középmezőnybe, és előzgetnie kellett, hogy ne veszítsen sok időt. Meg is tette – volt, hogy egy kanyarban kettőt is előzött -, miközben Leclerc kissé beragadt. Tény, hogy aztán a dupla előzés bravúrját Leclerc is bemutatta.

A 23. körben Norris Cunoda mögé érkezett, de közelített ekkor már a McLarenre Leclerc és Russell is. Fontos volt ez a momentum a bajnokesélyesek szempontjából, de Norris hamar megette a japán versenyzőt. Az előzés tisztasága nem volt teljesen egyértelmű, de Cunoda is terelte a McLarent – vizsgálat indult, de Cunodát büntették túl sok irányváltás miatt 5 másodpercre.

Verstappen az előzés után azonnal a bokszba húzott kemény gumikért, és Piastri vezetett. Verstappen másodikként haladt a csere után Norris, a mögötte egyre gyorsuló Leclerc és Russell előtt.

A 32. körben Hamilton már másodjára járt a bokszban, miközben Piastri az élen még a rajt óta használt gumikat nyúzta. Az ausztrál kerékcseréjére azonban annyit kellett várni, hogy egyfelől Verstappen utolérte, másrészt Leclerc is kiállt már másodjára. Norrisék árgus szemmel figyelték Leclerc-t, a 41. körben reagáltak is, hogy megőrizzék a biztos 3. helyet.

Közben Verstappen meg is előzte Piastrit az élen, az ausztrál ezt követően szintén gumit cserélt. Verstappen 24 másodperccel vezetett ekkor Piastri előtt, Norris hátránya közel öt másodperc volt a csapattárs mögött. Leclerc a negyedik volt Russell előtt.

Verstappen előnye fokozatosan olvadt: noha belefért volna egy esetleges újabb kerékcsere a Red Bullnál pozícióvesztés nélkül, ezzel nem éltek. A holland nem játszott a mezőny durva feltartására, így 10-12 körrel a leintés előtt már úgy látszott, Norris kezéből nem lehet kicsavarni a világbajnoki címet.

Norris az utolsó körökre meg is közelítette Piastrit, Leclerc pedig messze lemaradt mögötte, így a végén már nem kellett a többiek miatt izgulnia. Nem is változott az eredmény a befutóig: Verstappen idei nyolcadik, pályafutása 71. győzelmét aratta a McLarenek előtt. Norris két pontos előnnyel lett világbajnok.

A dobogósok mögött Leclerc, Russell, Alonso, Esteban Ocon (Haas), Hamilton, Oliver Bearman (Haas) és Nico Hülkenberg (Kick Sauber) volt a pontszerzők sorrendje.

A bajnokságok eredménye:

Norris – 423 p Verstappen – 421 p Piastri – 410 p Russell – 319 p Leclerc – 242 p Hamilton – 156 p

McLaren – 833 p Mercedes – 469 p Red Bull – 451 p Ferrari – 398 p Williams – 137 p Racing Bulls – 92 p

A Forma-1 2025-ös szezonja ezzel véget ért, de a friss híreket tovább olvashatjátok a Vezessen!