Ahogy szombaton megírtuk, a Ferrari csapatfőnöke, Fred Vasseur a pénteki szabadedzések után – közelebbről nem tisztázott – egészségügyi probléma miatt egy monte-carlói kórházba ment vizsgálatokra, ahol aztán megfigyelésre bent is tartották, így az időmérő napján nem volt a bokszutcában.

Úgy tűnik, szerencsére nem volt súlyos a baj, ugyanis az 58 éves csapatvezető vasárnap már visszatért a paddockba – a délután 15 órakor kezdődő Monacói Nagydíjat a már közvetlen közelről követi majd – a futamon pilótái a második sorból rajtolnak, Lewis Hamilton a 3., a kvalifikáción bakizó helyi kedvenc, Charles Leclerc a 4. rajtkockából indul majd.