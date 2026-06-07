Bár a mindössze második F1-es szezonját töltő Kimi Antonelli egyre inkább ellép csapattársától, George Russelltől – a Monacói Nagydíj előtt 43 pont az előnye –, továbbra is a Mercedes két versenyzője áll az egyéni bajnokság első két helyén.

A Kanadai Nagydíjon Russell és Antonelli kemény, ütközéssel fenyegető csatába is keveredett, melynek csak az vetett véget, hogy az angol alatt leállt az autó. Ugyan a ma délután 15 órakor kezdődő Monacói Nagydíjon kisebb az esély arra, hogy megint kerék a kerék ellen küzdjenek, hiszen az olasz a pole-ból, csapattársa csak a 6. helyről indul, ha mégis egymásra találnak, a szűk, falakkal szegélyezett pályán még rizikósabb lehet az adok-kapok.

A csapatfőnök Toto Wolff ennek ellenére sem akar sem most, sem a továbbiakra pilótasorrendet, csapatutasításokat bevezetni.

„A lehető legtovább tartózkodni fogunk a csapatutasításoktól, ha lehetséges, egyáltalán nem alkalmazunk ilyeneket” – szögezte le a német Bildnek.

„Úgy hisszük, nincs szükség ilyesmire, mi hagyjuk versenyezni a pilótákat. Tudják, hol a határ. Kanadában majdnem túllépték, de azóta tisztáztuk velük a dolgokat. Kimi és George is tudja, mivel tartozik a Mercedesnek. A pilóták természetesen az egyéni bajnoki címre hajtanak, nem a konstruktőri izgatja őket, de mindig a csapat az első” – folytatta Wolff.