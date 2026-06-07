Két hét alatt 805 gyorshajtót mértek be a rendőrök Csepelen – adta hírül a BRFK. A rekorder egy Opel volt, amelyet 129 km/órás tempóval – tehát az autópályán megengedett legnagyobb sebességgel – mértek be a Weiss Manfréd úton. Ezen a fővárosi főútvonalon eredetileg csak 50 km/órás sebességgel lehet közlekedni. A felelőtlen autósról fényes nappal készült traffipax fotó, aminek köszönhetően mintegy 468 ezer forintos közigazgatási bírságot kapott.

A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy az ilyen mértékű gyorshajtás számos kockázatot rejt magában. Egy ilyen, 129 km/órás tempóval haladó autó egyetlen egy másodperc alatt 36 métert tesz meg. „Ez nagyjából nyolc személyautó hossza. Mire a sofőr észlel egy veszélyhelyzetet és reagál rá, ilyen sebességnél több mint két és félszer akkora utat tesz meg, mint szabályos tempónál” – figyelmeztet a BRFK.

Kiemelték, hogy a sebesség növekedésével a fékút nem arányosan, hanem annál jóval nagyobb mértékben nő. Míg 50 km/órás sebességnél még van esély megállni az autó előtt váratlanul felbukkanó akadálynál, addig 129 km/órás tempónál ugyanazon a helyen sokszor már a fékezés megkezdése sem elegendő az ütközés elkerüléséhez.

Ráadásul egy 129 km/órával bekövetkező ütközés során felszabaduló energia a többszöröse lehet annak, mint ami csak 50 km/óránál jelentkezne, ezért a sérülések bekövetkezésének kockázata is jóval nagyobb.

A BRFK emlékeztetett arra is, hogy lakott területen bármikor felbukkanhat egy gyalogos, kerékpáros vagy a forgalomba kikanyarodó jármű. Ilyen sebességnél a sofőrnek lényegesen kevesebb ideje marad a veszélyhelyzetek felismerésére és kezelésére. „Ezért mondjuk azt, hogy az egyik legfőbb baleseti veszélyforrás maga a gyorshajtás” – hívta fel a figyelmet a BRFK.