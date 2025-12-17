Ahogy köztudott, a Forma-1-es csapatok nem pusztán a dicsőségért küzdenek a konstruktőri bajnokságban, az ott elért helyezés tíz- és százmillió dolláros pénzdíjjal is jár.

Nyilván minél sikeresebb egy csapat, annál több szponzort is vonz, de a költségplafonos években már számít a profit, így komoly jelentősége van, hogy az év végén mekkora plusszal zár egy-egy alakulat.

A holland Racingnews365 megbecsülte, mennyit is kerestek az F1-es istállók a 2025-ös teljesítményükkel. Alább táblázatban mutatjuk a puszta számokat, ám előtte érdemes egy kis szöveges magyarázattal kezdeni.

Az F1 résztvevői között a sportág bevételeinek 75%-át osztják szét, 45% a tiszta pénzdíj, míg a maradék különböző „történelmi”, bajnoki, aláírási bónuszokra megy. Alább a tiszta, eredményeken alapuló összegekről lesz szó.

A McLaren ugyan 2024 után idén is megszerezte a bajnoki címet, ám a wokingi csapat 2025-ben sokkal több pontot gyűjtött, náluk ebből fakad a növekedés – valamint egy másik tényezőből, erről lejjebb.

A Ferrari tavaly hajszállal maradt le a végső sikerről, idén két sztárpilótával is futamgyőzelem nélkül zártak, a 2.-ról a 4. helyre csúsztak, ám „csak” 10 millió dollárt (3,3 milliárd Ft) buktak, ugyanis a Forma-1 növekvő népszerűsége miatt a sportág bevételei tovább növekedtek nagyjából 3,7 milliárd dollárra, így a kisebb szelet is egy kicsit nagyobb lett.

Így is erős a kontraszt, hiszen míg a maranellóiak két sztárral, a hétszeres világbajnok Lewis Hamiltonnal és az örök ígéret Charles Leclerc-rel „kapartak össze” 141 milliót, a Red Bull Racing szinte kizárólag Max Verstappen teljesítményének köszönhetően hozta a maga konstruktőri 3. helyét és az azért járó 152 millió dollárt, hogy a Mercedes (2.) 34 millió dolláros ugrásáról ne is beszéljünk.

Ahogy látható, a helyezések között 9-11 millió dollár a különbség, ám vannak a tavalyi évhez képes nagyot ugró vagy épp bukó csapatok: az Alex Albon és Carlos Sainz szép versenyeinek köszönhetően a 9.-ről az 5. helyre ugró Williams 79-ről 130 millió dollárra növelte a díját, míg az F1 történetében eddig legtöbb pontot szerző utolsó, viszont a 2024-es 6. helyről az idei 10.-re csúszó Alpine 34 millió dollárt veszített az eredmény miatt.

A Forma-1-es csapatok 2025-ös pénzdíjai és annak változásai a Racingnews365.com adatai alapján